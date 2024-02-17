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禁用TikTok丟了年輕票？ 民進黨陷「抖音難題」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委許淑華表示，民進黨長期忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用。圖為北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」，年輕選手奮力舞蹈。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委許淑華表示，民進黨長期忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用。圖為北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」，年輕選手奮力舞蹈。圖／聯合報系資料照片

美國總統拜登為了爭取年輕人支持，日前在短影音社群平台TikTok成立帳號，引發民進黨要不要禁抖音的討論。民進黨黨務幹部表示，這是困難議題，禁也不能禁、用也不能用，應加強使用其他新媒體溝通，且不管是公職或黨部，社群經營應例行、日常化，而不是選舉才處理。

民進黨黨務幹部指出，該議題在選後中常會上曾討論過，有中常委認為應從國家安全層次看待，也有中常委認為，禁沒有用，應該面對，目前黨中央尚無定論。

台北市議員、民進黨中常委許淑華表示，年輕票是民進黨急需處理的，民進黨長期疏於進入校園和年輕人互動，更忽略新媒體科技對年輕人影響，例如當紅的抖音舞蹈「科目三」，她覺得不需要禁止，因為禁了也沒有用，應該要去面對。

許淑華說，問一些年輕人為何討厭民進黨，他們也說不出所以然，只覺得是一個風潮。以前民進黨可以帶領年輕人支持的風潮，為何現在不行，之後一定會好好討論如何利用新媒體，讓年輕人更認識民進黨，這是黨內每個人都該負起的責任和義務。

民進黨人士表示，大選檢討報告目前各黨務部門仍在彙整中，年輕票源流失是其中主要議題之一，未來必須嚴肅面對、加強。民進黨新媒體黨務人士指出，以行銷角度來說，在不同通路進行不同宣傳都是正確的，但比例跟比重是未來可以思考、討論的地方。

TikTok 年輕人 抖音 新媒體 民進黨

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