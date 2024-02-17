藍主張陳建仁食安專報 綠委：樂見回歸科學讓事實說話

立法院將在20日開議，針對瘦肉精食安風波，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁進行專案報告，立法院長韓國瑜將在19日召集朝野協商。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團早已表態，開議後循程序邀請陳建仁到立法院專案報告，回歸科學專業，讓事實說話。

是否讓陳建仁食安專案報告，朝野連日角力。國民黨團總召傅崐萁主張召開臨時會，邀請陳建仁針對食安問題專案報告，但韓國瑜並未召集朝野協商，被解讀是給傅崐萁碰軟釘子。

吳思瑤表示，早知如此何必當初，很遺憾國民黨團爆衝秀過頭，立法院秘書長周萬來對於能不能召開臨時會已經講得很清楚，希望如期開會、如職監督，不樂見爆衝行為，不合理的要求，相信社會大眾會睜大眼睛看。

吳思瑤強調，過年前爆發食安議題，嚴格監督一直是民進黨團立場，國民黨團提出召開臨時會，民進黨團多次提醒違憲，議事處沒辦法受理。至於專案報告，民進黨團願意依照程序進行食安議題專案報告，樂意透過答詢讓事實說話。