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瘦肉精疑雲 陳建仁：已請南市府驗台糖豬肉片
台中市政府日前抽驗台糖梅花豬肉發現含瘦肉精西布特羅，引發食安疑慮，中央從年前持續擴大檢驗累計七○六件都未檢出，研判屬於單一檢體問題。而行政院長陳建仁周四在行政院會透露，已拜託台南市政府代驗總公司位於台南的台糖豬肉片，以證明未含瘦肉精。
行政院指出，對於此次豬肉事件，不論中央或地方政府的查驗作業皆持續進行當中。過往所公布的結果皆無檢出，後續相關單位除持續查驗，衛福部也將盡速召開專家會議，釐清真相，讓國人都可吃得安心。
陳建仁在行政院會說，僅該次單一樣品檢體檢出西布特羅，二月二日起啟動溯源檢驗後，截至十一日累計七○六件都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險。
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