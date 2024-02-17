聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘦肉精疑雲 陳建仁：已請南市府驗台糖豬肉片

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

台中市政府日前抽驗台糖梅花豬肉發現含瘦肉精西布特羅，引發食安疑慮，中央從年前持續擴大檢驗累計七○六件都未檢出，研判屬於單一檢體問題。而行政院陳建仁周四在行政院會透露，已拜託台南市政府代驗總公司位於台南的台糖豬肉片，以證明未含瘦肉精。

行政院指出，對於此次豬肉事件，不論中央或地方政府的查驗作業皆持續進行當中。過往所公布的結果皆無檢出，後續相關單位除持續查驗，衛福部也將盡速召開專家會議，釐清真相，讓國人都可吃得安心。

陳建仁在行政院會說，僅該次單一樣品檢體檢出西布特羅，二月二日起啟動溯源檢驗後，截至十一日累計七○六件都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險。

瘦肉精 行政院 衛福部 西布特羅 豬肉 陳建仁 食安

延伸閱讀

遭韓國瑜打槍？傅崐萁指雙方溝通管道暢通：靜候院長召集朝野協商

韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明天召開臨時會沒了

柯建銘釋善意可先讓陳揆食安專報 「球在韓國瑜手上」

有時間壓力 郭正亮指韓國瑜新國會首戰是「核三延役問題」

相關新聞

瘦肉精疑雲 陳建仁：已請南市府驗台糖豬肉片

台中市政府日前抽驗台糖梅花豬肉發現含瘦肉精西布特羅，引發食安疑慮，中央從年前持續擴大檢驗累計七○六件都未檢出，研判屬於單...

旅行公會邀對話 三黨都樂意

交通部觀光署過年前要求旅行業者即日起停止招攬團客赴陸旅遊，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁希望邀請三黨主席...

廣角鏡／韓國瑜會孫曉雅 閉門會談

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨拜會立法院長韓國瑜，副院長江啟臣陪同，韓國瑜送上「龍耀吉慶」春聯，幽默將「龍耀吉慶」翻譯...

AIT處長孫曉雅拜會！韓國瑜贈「龍耀吉慶」春聯氣氛融洽 網嗨：國家門面，亮的發光

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在場陪同，韓國瑜現場送...

當選後見第一位駐台使節！韓國瑜撂英文 贈孫曉雅「龍耀吉慶」春聯

立法院長韓國瑜今天由立法院副院長江啟臣旁陪同接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），送上親...

欠缺地方完整組織 柯文哲台東設民眾黨立委服務處

民眾黨主席柯文哲今天下鄉台東行程，除前往天后宮還願參拜，並替自家不分區立委林憶君成立台東服務處揭牌外，也在行程前私下拜會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。