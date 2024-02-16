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代理孕母公聽會時間曝 全程臉書直播、留言也會納修法意見

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
代理孕母議題討論多時，衛福部長薛瑞元年前表示，將在農曆年後陸續舉行兩場公聽會。衛福部今天公告第一場公聽會舉行時間，預計於2月27日下午。示意圖。圖／聯合報系資料照片
代理孕母議題討論多時，衛福部長薛瑞元年前表示，將在農曆年後陸續舉行兩場公聽會。衛福部今天公告第一場公聽會舉行時間，預計於2月27日下午。示意圖。圖／聯合報系資料照片

代理孕母議題討論多時，衛福部長薛瑞元年前表示，將在農曆年後陸續舉行兩場公聽會。衛福部今天公告第一場公聽會舉行時間，預計於2月27日下午，由衛福部次長周志浩主持，邀請對象包括立法院衛環委員會委員、法律專家、民間團體等，現場開放民眾參與，但因座位有限，將全程於國健署臉書粉絲專頁直播，並蒐集公聽會當天起10天內所有民眾貼文意見。

人工生殖法代理孕母、同志和單身者生子權益，許多人關心，公聽會雖開放民眾現場參加，但場地和發言時間皆有限制。與過去公聽會不同，此次公聽會將於國健署臉書粉絲專頁全程直播，且民眾若對代理孕母等修法議題有意見，可以直接留言。衛福部表示，將蒐集自公聽會舉辦當天起十日以內的民眾於貼文處所發表意見。

衛部國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，公聽會預計一百五十分鐘，但參與者眾多，目前規畫每人發言時間約四分鐘，為求意見更清楚表達，可再補充書面意見。對於無法到公聽會現場的民眾，去年立法院討論時，立委要求擴大參與，讓各界意見都有機會表達，薛瑞元從善如流，決定開放臉書直播，並將整理民眾於留言，列入修法參考。

根據衛福部公告「人工生殖法修法議題公聽會」實施計畫書，聽會參與者包括司法院、性別平等會、法務部、內政部與金管會及社家署等政府代表，還有法律專家、及婦產科醫學會、台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會等醫事團體，也有兒權與婦權團體代表等。與會者發言及書面意見，衛福部經記錄及整理後，將提請人工生殖法修正草案專家會議討論。

國健署公告，早在民國93年，代孕公民會議達成「不禁止，但有條件開放」共識，衛福部前身行政院衛生署於民國94年底草擬 人工生殖法部分條文修正草案，後續舉行20次以上專家會議及公民審議會議、代孕民意調查等，因涉及委託者、代理孕母與代孕胎兒三方權益，社會意見分歧，難達共識。

但跟據108年5月24日公布「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，指同性傾向者與異性傾向者，就成立親密、排他的永久結合關係需求而言，並無二致，為憲法第22條保障。部分民間團體以女性身體自主權及平等權為由，建議開放未婚女性及女同性配偶施行人工生殖。

衛福部自108年起，因應上述修法議題，舉行20多次專家會議， 考量社會各界正、反意見都有，專家一致建議優先考量人工生殖子女最佳利益，並考量修法是否符合國民倫理與感情，以及代理孕母的第三人權益保障問題，所以辦理公聽會，並廣徵社會各界意見，作為人工生殖法修法參考。

人工生殖法是否納入代理孕母，各界討論中。製表／聯合報元氣中心
人工生殖法是否納入代理孕母，各界討論中。製表／聯合報元氣中心

代理孕母 修法 國健署 直播 衛福部 醫學

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