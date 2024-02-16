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吳思瑤、王世堅選北市長？郭正亮曝幕後佈局：另2人意願高

聯合新聞網／ 綜合報導
關於後年的台北市長選舉，王世堅呼聲很高。圖／聯合報系資料照
關於後年的台北市長選舉，王世堅呼聲很高。圖／聯合報系資料照

總統大選結束，2026年將舉辦縣市首長選舉，各黨開始著手未來選戰的佈局，前立委郭正亮分析，關於台北市長選戰，雖然立委吳思瑤王世堅呼聲很高，但民進黨不一定會推派立委出戰，反而是內政部長林右昌、總統府秘書長林佳龍的意願很高

郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中分析縣市首長選舉佈局，針對台北市長選戰，吳思瑤、王世堅兩人外界呼聲很高，但他認為，台北市不一定會是立委出戰，畢竟民進黨有很多政務官，如林右昌、林佳龍等人都有強烈意願，怎麼輪得到吳思瑤、王世堅等立委出選。

郭正亮表示，屆時民進黨一定會利用徵召決定，他也說，2022年地方選舉，若是前衛福部長陳時中沒有出選北市長，林右昌、林佳龍都可能出來參選。

而台中市長部分，郭正亮直言「（立委）蔡其昌不會選啦！」他直言，蔡其昌上次參選大輸現任台中市長盧秀燕，「輸盧秀燕輸多少，輸到回去大概要哭一個禮拜」。

在台南市選舉方面，郭正亮預測，藍委謝龍介有機會再度參選，並且還會強調只當一任，民進黨就可能會有一些力量與其結合，不過這些都還很難說，要等總統賴清德做完一年再來觀察情勢變化。

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