陳揆：豬肉供應鏈無汙染風險

台中市政府抽驗台糖梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅事件引發社會關注，行政院長陳建仁昨天在行政院會表示，此案研判屬於單一檢體問題，非系統性事件；為了讓民眾安心，已請衛福部、農業部邀請學者專家盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的汙染風險，以進行西布特羅流向調查，釐清真相及發生原因。

衛福部食藥署預計下周召開專家會議，專家涵蓋食安、獸醫、畜牧場及實驗室分析化學等。食藥署副署長林金富說，包括源頭管理、後市場稽查、流向調查等，都會是討論範圍。

行政院食安辦公室主任許輔昨在行政院會報告「釐清國產豬肉含乙型受體素風險與精進措施」。針對西布特羅的進口及流向，他會後受訪表示，財政部資料顯示近兩年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口，以化學品申報貨名含西布特羅之進口業者計四家，進口報單計七十二筆，重量計七八九毫克；衛福部函請四家業者提供西布特羅之購買來源及販售流向資料，持續調查。

陳建仁稱，僅該次單一樣品檢體檢出西布特羅，相關部會自二月二日起啟動溯源檢驗後，截至二月十一日累計七○六件擴大檢驗樣品中都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險；將持續強化豬肉上市前的管理，針對上市後乙型受體素抽驗也將由每年兩千件提升至四千件。

許輔，後續管理分三大重點，包含西布特羅溯源及流向調查、組織專家小組行政調查及加強豬隻監測、市售豬肉產品抽驗。

許輔表示，衛福部將會同保七總隊食安警察調查，除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用、或可能汙染畜牧場，釐清輸入之西布特羅流向。

林金富說，目前規畫下周召開專家會議，將邀請來自食品安全衛生、獸醫等專業領域專家出席；行政機關部分，則有衛福部、農業部、經濟部和行政院食品安全辦公室，目前預計召開一次會議；至於是否邀請台中市代表出席，仍視議程安排，目前尚未定調。他表示，衛福部對會議結果不預設立場，會後將對外說明。