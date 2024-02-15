「戰狼小姊姊」陳智菡接民眾黨立院黨團主任 今天上工

民眾黨在2024年大選中獲得304萬多票政黨票，拿下8席不分區立委，成為新國會關鍵少數。不過，立法院黨團主任從前立委陳琬惠遞補後懸缺至今，民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡昨證實，民眾黨立法院黨團主任由她接任，今天正式上工；民眾黨發言人吳怡萱接任新聞部主任。

知情人士透露，民眾黨團主任懸缺自陳琬惠遞補成為立委後選缺至今，因為壓力大、工作負荷量巨大，無人敢接。這項人事案是在2月6日黨團會議中，由柯文哲、黨秘書長周榆修和8位立委討論後，依循之前市府模式「圈圈、三角形、叉叉」模式票選出的。

日前盛傳民眾黨將增設政策會並由陳智菡擔任執行長，陳智菡鬆口，原本黨內有規畫她去政策會，但並未確定職位，目前黨團工作重，因此柯文哲希望她先去黨團，也詢問過她意願，最後經票選決定。

陳智菡表示，民眾黨將原有文宣部切開、新增新聞部，未來社群方面會協同處理，但也做分工，她本身對政策很有興趣，但政策會需要一些時間規畫；而黨團主任位子急需有人上工，因此柯文哲希望她能去立法院。

陳智菡透露，其實選後柯文哲就有跟她提過這件事，但她自己也在考慮、評估能否勝任，因此考慮了一陣子；第一時間並未答應，因為選後心情需要調適，很多東西需要檢討，並思考黨部和柯辦間如何整合。

陳智菡指出，大選期間一直在思考，政策跟文宣對接時，如何做得更好，因此柯文哲提出要她擔任黨團主任的可能性時，除了考慮自己專業能否勝任，也希望能休息一陣子。

「因為我從市府到大選，其實真的是完全緊繃的狀態。」她希望能先休息一陣子再來思考職務的問題，因此像政策會這樣需要一段時間討論、不會這麼快成形的，較適合她；無論是否為主管職，她都可接受。

陳智菡感謝柯文哲肯定她能適任這個工作，但坦言「其實我選後心情滿複雜的」，花了一些時間調適；笑說黨團會議票選後，柯文哲就告訴她結果，意思大概是說「就是得去，這樣子」。

記者問，答應後，這個年有過得很忐忑嗎？陳智菡笑說「這個年就是想辦法再睡飽一點」，感謝同仁幫忙，其實過年前已經有部分同仁都知道了，但大家都滿保密的，因此還算過得平和、有休息到。

據了解，柯文哲辦公室將會和黨中央整合，黨中央新聞部發言會由吳怡萱和李頂立為主，包括柯文哲發言和行程等，都會回到黨中央新聞發言系統；陳智菡會著重在立法院的工作。