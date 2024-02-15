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批綠放生赴陸台客 陳學聖：賴清德只想顧自己四成選民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對交通部無預警禁止赴陸團客，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，表示民進黨已經放棄「會去大陸旅遊的台灣人」，陳學聖直指總統當選人賴清德（圖）「只想顧好他那四成」，再靠著在野分裂而連任，國民黨也不用寄望藍白合，因為「民眾黨也沒有把國民黨當兄弟」，只能自立自強。圖／聯合報資料照片
針對交通部無預警禁止赴陸團客，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，表示民進黨已經放棄「會去大陸旅遊的台灣人」，陳學聖直指總統當選人賴清德（圖）「只想顧好他那四成」，再靠著在野分裂而連任，國民黨也不用寄望藍白合，因為「民眾黨也沒有把國民黨當兄弟」，只能自立自強。圖／聯合報資料照片

針對交通部無預警禁止赴陸團客，國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，表示民進黨已經放棄「會去大陸旅遊的台灣人」，陳學聖直指總統當選人賴清德「只想顧好他那四成」，再靠著在野分裂而連任，國民黨也不用寄望藍白合，因為「民眾黨也沒有把國民黨當兄弟」，只能自立自強。

交通部觀光署在春節前夕宣布，禁止新增赴陸團客，已成團者6月1日後也不能出團。陳學聖推測可能會因此出現「地下團」，讓台灣旅客更沒保障，交通部之所以甘冒大不諱，傷害台灣旅客權益也在所不惜，就是認為會去大陸旅遊的台灣人「反正也不會投民進黨」，顧好現有的四成支持者即可。

何志勇感嘆，日幣持續貶值，很多國人認為赴日旅遊的CP值高過國旅，此時民進黨再拋出「禁止赴陸團客」，嫌旅遊業還不夠慘。至於6月1日之後的出團必須取消，觀光署只模糊表示「將依定型化契約處理」，這就表示消費者仍需損失行政規費、簽證護照等費用。民進黨應對此主動提出補償措施。

針對賴清德「只要穩住自己四成」，讓藍、白去分其他六成而能順利連任，陳學聖分析其實在野的六成裡面「也有反中的」，若能把白推到藍這邊，賴清德還可以再拿一些「反中」的票回來。看懂了賴清德的思維，就能理解未來兩岸關係不可能改善。

關於2028藍白要如何避免，重演2024「保送賴清德」的劇情。陳學聖說國民黨的改革速度一定要快，要超越民眾黨，不然即使民眾黨往下墜，兩三年後的地方選舉還是有一定實力，改革不夠快，未來國民黨在地方選舉會選得不夠理想，更不用說是總統大選。

陳學聖說，國民黨必須把自己主張做好，要推出優先、前瞻性的法案，講出人民的心聲，自然選票就會過來。「不要寄望藍白合」，民眾黨並沒有把國民黨當兄弟。

何志勇認為，要跟民眾黨競爭年輕人的支持，就要提出讓年輕人「有感」的法案。民進黨已經失去年輕族群，因此不敢推動「大學生在求學地投票」的法案，國民黨就應該要滿足青年學子的需求。他主張修法，讓選民在戶籍地之外，也可以選擇在工作地或者求學地投票，讓年輕學子不用再為了投票而必須負擔交通費用。美國大學住宿生能在校園投票，台灣應該也能跟進。

交通部無預警禁止赴陸團客。國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，表示民進黨已經放棄「會去大陸旅遊的台灣人」，陳學聖直指總統當選人賴清德（圖）「只想顧好他那四成」，再靠著在野分裂而連任，國民黨也不用寄望藍白合，因為「民眾黨也沒有把國民黨當兄弟」，只能自立自強。圖／何志勇提供
交通部無預警禁止赴陸團客。國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，表示民進黨已經放棄「會去大陸旅遊的台灣人」，陳學聖直指總統當選人賴清德（圖）「只想顧好他那四成」，再靠著在野分裂而連任，國民黨也不用寄望藍白合，因為「民眾黨也沒有把國民黨當兄弟」，只能自立自強。圖／何志勇提供

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