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民進黨再發布新人事 李問接國際部主任兼發言人

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨連江縣黨部主委李問正式接任民進黨國際部主任。圖／李問提供
民進黨連江縣黨部主委李問正式接任民進黨國際部主任。圖／李問提供

民進黨今天發布新人事，發言人吳崢表示，民進黨主席賴清德持續推動黨務革新，在黨中央的人事安排方面，除了農曆年前公布兩位新任副秘書長何博文及翁世豪之外，今再宣布由民進黨連江縣黨部主委李問接任國際事務部主任並兼任發言人，而年前宣布的社運部主任江志銘，也於今天正式報到就任。

吳崢表示，李問不僅學歷優秀、也曾擔任過台北時報的記者，於國際部擔任政策幕僚，又在國安外交單位服務過，是該領域優秀的青年專業人才。民進黨希望借重李問專業的國安外交經驗，推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

吳崢表示，江志銘曾任多次地方議員，希望透過其過去的豐富地方經驗，持續與各全國性社團聯繫互動，深化與社會百工百業對話，廣納各界建言，凝聚社會各界的共識與支持。

吳崢強調，民進黨黨務主管都已陸續到位，未來將持續進行包括組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，已回應社會對民進黨與新執政團隊的期待。

吳崢 李問 民進黨

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