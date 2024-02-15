美國援外法案難闖眾議院？外交部：密切關注

美國參議院13日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元法案，不過眾議院共和黨籍議長強生事先放話將封殺該法案，將不會在眾院提出討論。對此，外交部表示，將持續密切關注法案的後續發展。

經過多日密集審查，參議院終於在美東時間13日表決通過約950億美元的援外法案，內容包括610億美元補充烏克蘭武器彈藥庫存、140億美元援助以色列，以及50億美元支持台灣等印太夥伴。

然而，強生在事前已放話將封殺該法案，表明不會在眾院提出討論；強生主張相關內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。

在參院通過法案前夕，強生在聲明稿中表示，「參議院沒有針對邊境政策提出任何改變的情況下，眾議院將不得不在這些重要問題上按照自身意志行事」。參院應該「回去修改現行法案內容，納入真正的邊境安全條款，徹底終結現在進行式的災難」。

對此，外交部北美司長王良玉今於外交部例行記者會中，針對美國參議院能通過的援外法案仍表達肯定與感謝。她表示，對於這個發展，還是很感謝國會友人持續展現對台的支持。至於法案可能難以在眾院闖關，她則說，未來將持續密切關注法案的後續進展，並認為，美國國會長期對台的跨黨派支持是有目共睹的，台灣也會在台美雙方長期堅實、友好的基礎上，與美國友人密切合作。