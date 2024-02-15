行政院會通過海洋保育法草案 強化海洋保護區效能

行政院院會今天通過海洋委員會提出的「海洋保育法」草案，海洋委員會主委管碧玲表示，此法有助於政府與民間合力強化保護海洋生態環境、整合海洋保護區效能及保育海洋生物多樣性三大目標，並賦予主管機關可以劃設庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育措施、派遣觀察員蒐集資料等五大權限，並提供吹哨者條款以及公民訴訟等二大公民監督途徑。

管碧玲表示，海委會於108年提出「海洋保育法」草案，自預告後，相關環保團體、漁民、產業、專家學者及國人關注本法的進展及衝擊，提出許多建議，歷經廣泛且深入的討論與溝通，並經行政院政務委員張景森多次整合行政部門意見，今天終於於院會通過。

針對「海洋保育法」草案賦予海委會的五大權限，管碧玲表示，包括得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區；可會商有關機關訂定整體海洋保護區管理政策方針；可會商相關目的事業主管機關，針對海洋遊憩、船舶航行、器具採捕或其他人為活動訂定限制或禁止事項；可以進行相關調查以及實施保育復育措施；可以指派海洋保育觀察員在船舶、海洋設施、海域工程或周圍從事觀察、監測及蒐集資料。

為能讓全民參與及監督各項相關作為，管碧玲表示，該法也提供吹哨者條款以及公民訴訟條款二大途徑，獎勵民眾舉發違法事件，以及得就主管機關疏於執行者，直接向高等行政法院提起訴訟。

管碧玲表示，為避免影響現有用海單位之權益，該法同時設計有三項保障。首先，針對庇護區劃設以及規範禁限制行為設立審議會機制，由專家學者、民間團體以及相關機關組成，以妥為考量利害關係人權益。

其次，管碧玲表示，就庇護區採分區管理，在緩衝區及永續利用區適時開放相容之利用行為，例如從事採捕海洋生物，在緩衝區內經核可得為之，又諸如鋪設電纜等海洋工程，在緩衝區以及永續利用區內，經核可亦得為之；第三，基於信賴保護原則，在劃定海洋庇護區之前，已合法取得同意、其他各項經許可或核准之行為，得繼續從事至有效期限屆滿為止。