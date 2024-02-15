索羅門反對黨議員倡恢復與台邦交 外交部：認真看待

索羅門群島（Solomon Islands）擬在4月17日舉行大選，與中國大陸的關係成話題之一，有索國反對黨國會議員表態希望與台灣恢復邦交。對此，外交部表示，任何有助提升我國國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都認真看待。

據路透社報導，索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年上台後，隨即與台灣斷交，並和中國大陸建立正式外交關係，並迅速與北京達成安全協議。

不過隨著索國選舉接近，路透社日前引述索羅門星報報導指出，在野陣營要角、隸屬聯合黨的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）說，希望重新審視與北京的安全協議，並尋求重新和台灣建交。

外交部今舉行例行記者會。外交部發言人劉永健表示，我國一向以開放的態度，誠心與各國往來。任何有助提升我國國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都認真看待。

據了解，我國目前沒有排除雙重承認的可能性，尤其我現任駐美代表、前外交部次長俞大㵢曾表態說，台灣在擴大國際交往的處境非常艱難，我國不會在與其他國家各個層面交往的時候，預設任何前提，台灣願意與全世界在平等互惠的基礎上來往。