快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

索羅門反對黨議員倡恢復與台邦交 外交部：認真看待

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立場親中的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞正尋求連任。(路透)
立場親中的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞正尋求連任。(路透)

索羅門群島（Solomon Islands）擬在4月17日舉行大選，與中國大陸的關係成話題之一，有索國反對黨國會議員表態希望與台灣恢復邦交。對此，外交部表示，任何有助提升我國國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都認真看待。

據路透社報導，索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年上台後，隨即與台灣斷交，並和中國大陸建立正式外交關係，並迅速與北京達成安全協議。

不過隨著索國選舉接近，路透社日前引述索羅門星報報導指出，在野陣營要角、隸屬聯合黨的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）說，希望重新審視與北京的安全協議，並尋求重新和台灣建交。

外交部今舉行例行記者會。外交部發言人劉永健表示，我國一向以開放的態度，誠心與各國往來。任何有助提升我國國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都認真看待。

據了解，我國目前沒有排除雙重承認的可能性，尤其我現任駐美代表、前外交部次長俞大㵢曾表態說，台灣在擴大國際交往的處境非常艱難，我國不會在與其他國家各個層面交往的時候，預設任何前提，台灣願意與全世界在平等互惠的基礎上來往。

外交部 索羅門

延伸閱讀

傳美議員蓋拉格訪台 外交部：歡迎友人支持台灣

俞大㵢會面美眾議院議長 外交部：展現美國會對台支持

台灣總統選舉前夕 美眾院議長會晤我駐美代表俞大㵢

台駐美代表俞大㵢抵華府履新 AIT藍鶯接機

相關新聞

總統府員工拿春聯索簽名 蔡英文笑稱：不要拿去拍賣

今天是開工日，蔡英文總統及副總統賴清德今早到總統府各處室向大家拜年，並與大家合照，有總統府員工還拿今年總統府的「萬物興龍...

國民黨團拜 朱立倫：爭取年輕世代加入 長輩不當主角當啦啦隊

國民黨今舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫致詞宣示國民黨要走向年輕化，表示長輩要當年輕人的啦啦隊，不該成為主角。

憂蔡壁如和盧秀燕越走越近？ 柯文哲：入團隊本就要合作

台灣民眾黨主席柯文哲今天率黨內幹部和立委新春團拜，民眾黨前立委蔡壁如未現身，她到台中市政府擔任顧問，今天開工，被問到是否...

六都2026恐全「三腳督」 藍憂被白綁架

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒...

新聞眼／藍白競合 慎防過了法案 丟了六都

國民黨於二○二四總統大選時，與民眾黨糾纏過久，加上中間選民不再認為國民黨是唯一能下架民進黨的選擇，導致最後國民黨總統候選...

索羅門反對黨議員倡恢復與台邦交 外交部：認真看待

索羅門群島（Solomon Islands）擬在4月17日舉行大選，與中國大陸的關係成話題之一，有索國反對黨國會議員表態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。