諷台中瘦肉精「天選之肉」 洪申翰：盧秀燕想賺政治聲量

台糖肉品瘦肉精爭議，引發立法院朝野角力是否邀請行政院長陳建仁專案報告。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天表示，台糖2月7日就曾發公文，要求台中市政府要求加驗台糖同批豬肉，但很遺憾也令人詫異，中市府居然拒絕檢驗；洪質疑，台中市長盧秀燕只想賺「政治聲量」，不想釐清真相與源頭。

洪申翰表示，台糖瘦肉精豬肉事件，不論行政部門或很多立委都說明，「西布特羅」的特性、價位，要用在現在養豬作為瘦肉精使用，是不合理的事。執政黨面對食安事件，最重要原則是讓科學說話，也須負起責任對外事實揭露，也要很小心的不能讓食安的恐懼變成不必要的蔓延。

洪申翰表示，目前包括農業部、衛福部705件驗，都未檢出西布特羅，「全台灣只有台中市政府那一包豬肉有檢驗出」。他表示，台中市政府公布檢驗結果前，有很多事情該做而沒有做。

洪申翰說，盧秀燕公布檢驗結果前，台糖2月7日就曾發公文，要求台中市政府要求加驗台糖同批豬肉，但很遺憾也令人詫異，中市府居然拒絕檢驗。盧秀燕號稱最維護食安，為何對同批豬肉有無瘦肉精一點興趣都沒有？為何中市府反複驗了22次，只驗了那一包豬肉，而不想檢驗其他同批豬肉、釐清源頭？

洪申翰表示，國民黨過去對食安問題最喜歡說源頭管理，為何現在對源頭的釐清毫無興趣，他很想問，「盧秀燕是不是只想賺政治聲量後，就一走了之、不負責任？」開議日如果國民黨團要針對瘦肉精爭議，專案報告，民進黨團尊重，因為民進黨比誰都更想釐清問題根源。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，食安不分黨派、不分中央地方，台中這片「天選之肉」從何而來，大家都想知道真相，政治不要逾越食安科學專業。