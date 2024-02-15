瘦肉精風波藍要求專案報告 蔣萬安：中央有責任說明

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁報告。台北市長蔣萬安表示，包含之前的進口蛋，中央對食安有責任說明清楚。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團擬發文要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到立院進行專案報告；民進黨立院黨團認為，正辦是2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

蔣萬安今出席新春賀歲拜年廣播，被問及此事時表示不只是豬肉，包含之前的進口蛋風波，國人都很關心，立法院要發揮監督力量，行政院到立院做專案報告，本就有責任說明清楚。

蔣萬安說，而北市的立場就是從嚴把關，也會跟其他縣市聯防，中央應該也要從源頭把關查緝，中央地方共同努力。

此外，媒體提問交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團一事。蔣萬安說，政府要聆聽業者跟民眾心聲，決策不能草率、一紙禁令就扼殺業者跟民眾權益；且兩岸關係越緊張越需要溝通，蔡總統跟總統當選人賴清德也強調希望兩岸有健康永續交流。政府要聽到基層心聲。

媒體多次追問選舉議題，包含蔣萬安的年輕形象是否能翻轉國民黨、與民眾黨的合作尺度、民眾黨不分區立委黃珊珊傳戰2026選舉等。

蔣萬安強調，現在最重要的是將北市打造成安全、運動、未來之都，這一年也定調為北市的交通安全年，任何選舉議題都不是現在最該關心的事。