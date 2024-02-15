快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

瘦肉精風波藍要求專案報告 蔣萬安：中央有責任說明

中央社／ 台北15日電
台北市長蔣萬安表示，包含之前的進口蛋，中央對食安有責任說明清楚。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安表示，包含之前的進口蛋，中央對食安有責任說明清楚。記者林俊良／攝影

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁報告。台北市長蔣萬安表示，包含之前的進口蛋，中央對食安有責任說明清楚。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團擬發文要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到立院進行專案報告；民進黨立院黨團認為，正辦是2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告。

蔣萬安今出席新春賀歲拜年廣播，被問及此事時表示不只是豬肉，包含之前的進口蛋風波，國人都很關心，立法院要發揮監督力量，行政院到立院做專案報告，本就有責任說明清楚。

蔣萬安說，而北市的立場就是從嚴把關，也會跟其他縣市聯防，中央應該也要從源頭把關查緝，中央地方共同努力。

此外，媒體提問交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團一事。蔣萬安說，政府要聆聽業者跟民眾心聲，決策不能草率、一紙禁令就扼殺業者跟民眾權益；且兩岸關係越緊張越需要溝通，蔡總統跟總統當選人賴清德也強調希望兩岸有健康永續交流。政府要聽到基層心聲。

媒體多次追問選舉議題，包含蔣萬安的年輕形象是否能翻轉國民黨、與民眾黨的合作尺度、民眾黨不分區立委黃珊珊傳戰2026選舉等。

蔣萬安強調，現在最重要的是將北市打造成安全、運動、未來之都，這一年也定調為北市的交通安全年，任何選舉議題都不是現在最該關心的事。

蔣萬安

延伸閱讀

影／祝福王世堅 蔣萬安：把活力帶到立法院

赴陸旅遊決策轉彎 蔣萬安喊話賴清德：應聽人民心聲

備戰2026三角督？蔣萬安：最重要與市民相約做這件事

蔣萬安議會拜年 戴錫欽盼不負市民所託

相關新聞

國民黨團拜 朱立倫：爭取年輕世代加入 長輩不當主角當啦啦隊

國民黨今舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫致詞宣示國民黨要走向年輕化，表示長輩要當年輕人的啦啦隊，不該成為主角。

憂蔡壁如和盧秀燕越走越近？ 柯文哲：入團隊本就要合作

台灣民眾黨主席柯文哲今天率黨內幹部和立委新春團拜，民眾黨前立委蔡壁如未現身，她到台中市政府擔任顧問，今天開工，被問到是否...

六都2026恐全「三腳督」 藍憂被白綁架

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒...

新聞眼／藍白競合 慎防過了法案 丟了六都

國民黨於二○二四總統大選時，與民眾黨糾纏過久，加上中間選民不再認為國民黨是唯一能下架民進黨的選擇，導致最後國民黨總統候選...

傳美議員蓋拉格訪台 外交部：歡迎友人支持台灣

外媒報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格將率團訪台。外交部今天表示，目前無相關資訊提供，但一向歡迎美國國...

瘦肉精風波藍要求專案報告 蔣萬安：中央有責任說明

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁報告。台北市長蔣萬安表示，包含之前的進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。