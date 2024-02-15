赴陸旅遊決策轉彎 蔣萬安喊話賴清德：應聽人民心聲

交通部先前宣布3月1日起解除「禁團令」開放組團赴陸旅遊，卻在農曆年前又突然政策轉彎。台北市長蔣萬安今天說，政府應該要聆聽到旅遊業者及民眾的心聲，各項決策不能草率，年前一紙禁令，就扼殺民眾權利及旅遊業者各方面權益。

蔣萬安也提到，不管是蔡英文總統或準總統賴清德，過去也都強調兩岸希望要有健康永續的交流與溝通，在觀光旅遊業，希望政府要能聽到基層的心聲，站在民眾的立場，做好的決策，照顧到民眾的權益。

蔣萬安今天上午向市府同仁廣播團拜受訪，媒體問蔣對於赴陸旅遊政策轉彎的看法，蔣萬安說，各項決策不能草率，年前一紙禁令，就扼殺民眾權利及旅遊業者各方面權益，這些都沒有做好完整溝通及對話，當然更重要，兩岸關係愈艱困緊張的時候，愈需要溝通。