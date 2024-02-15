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撇國民黨有三個太陽 朱立倫：我是引擎 帶動更多力量

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫新春賀詞表示，國民黨要不斷的改革爭取新世代加入國民黨，來取代我們，讓年輕世代成為主角。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫新春賀詞表示，國民黨要不斷的改革爭取新世代加入國民黨，來取代我們，讓年輕世代成為主角。記者黃義書／攝影

2024大選過後，外界解讀台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜國民黨主席朱立倫將成「三個太陽」。朱立倫今對此表示，他是總教練，他也希望他做一個引擎，帶動更多力量。

面對大選過後，國民黨內各有耀眼山頭。朱立倫今表示，國民黨只是一個平台，他如總教練，他希望他當引擎，帶動更多力量，給國民黨立法院黨團、給國民黨籍縣市長，如盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，這些縣市長在地方能服務民眾，讓民眾感受到國民黨的努力。

朱立倫提到，另外在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨立院黨團的努力之下，能夠做得更好。如果要說國民黨有真正的太陽，就是所有的國民黨的黨員跟年輕的幹部。

關於2026年選舉，民眾黨可能遍地開花。朱立倫表示，剛剛選完，就好好做事情，尤其在國民黨15個執政縣市，希望能把所有市政、縣政做好，讓民眾感受到國民黨是一個真正為民、為人民服務，為大家打拚，讓大家過好日子的政黨，往這樣的方向努力。在國會，國民黨為國會最大黨，一定要提出很多福國利民的法案，讓很多民生法案能夠一一通過。

對於立委共識營選在東部舉辦的原因。朱立倫說明，每屆有一個共識營，將近兩天多的時間，讓大家好好深入討論，交換意見，凝聚共識，成為更團結有力，更能夠為民眾服務，讓民眾希望的法案能一一通過的政黨。

至於傳出有不分區的立委不願意配合繳納黨的分攤金，朱立倫說，他從來沒有聽過，這個謠言從哪裡來的？

國民黨 朱立倫 盧秀燕 韓國瑜

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