國民黨團拜 朱立倫：爭取年輕世代加入 長輩不當主角當啦啦隊

國民黨今舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫致詞宣示國民黨要走向年輕化，表示長輩要當年輕人的啦啦隊，不該成為主角。

農曆新年假期過後開工，國民黨舉行團拜，包括前總統馬英九、國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委洪孟楷、林思銘、鄭正鈐、柯志恩、蘇清泉等眾多立委與會。

朱立倫致詞指出，國民黨成為國會最大黨，在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣帶領下，國民黨團要團結一致，針對民眾期待的改革、所有法案一一通過，第一會期展現出團結戰鬥力，共同為民眾打拚。國民黨15個執政縣市更是要團結一致，15個縣市需要國民黨團作為最大的支持與後盾，把縣市長政見一一落實，過去執政縣市受到不公待遇，未來在立院黨團強力監督支持下，獲得更好的支持 ，展現為民服務打拚的決心。

朱立倫說，黨只是平台，透過平台，團結所有力量，不斷改革，「爭取更多年輕世代加入國民黨，取代我們」，讓年輕世代成為主角是努力目標，一代接一代，一棒接一棒。朱提到，每個委員在招聘助理時，都要將其當作未來重要培養對象，可能是未來的立委、議員、執政團隊重要成員。縣市長也要培養更多接班人、優秀人才，不斷讓年輕人加入國民黨，成為整個立院黨團或執政縣市的重要成員，將來為重返執政努力。

朱立倫強調，培養年輕人當作最高目標，所有長輩做年輕人啦啦隊，不該成為主角，成為年輕人最大助力，他個人也是用此決心，國民黨才會傳承下去，國民黨靠的絕對不是任何有形力量，而是無形的信念，大家團結一致，共同努力，相信未來一定會獲得更多民眾支持。

此外，朱立倫在會前受訪時，談及個人新年新希望，他表示，希望國民黨能夠更年輕化、更多接班人，更多年輕梯隊願意加入國民黨，歡迎大家來取代他們，讓更多的年輕人成為國民黨未來的新希望。

至於台中、新北市長已經屆滿，有無培養接班人選。朱立倫表示，每個地方都有好多年輕的人，好多新的世代都是接班人，大家一起努力，怎麼不問高雄？