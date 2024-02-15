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立法院邀陳揆食安專報？ 柯文哲：問題在大家是否信服

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨在台玻大樓前舉辦新春團拜，黨主席柯文哲（中）與民眾黨立委們，隨後接受媒體記者聯訪。 記者許正宏／攝影
民眾黨在台玻大樓前舉辦新春團拜，黨主席柯文哲（中）與民眾黨立委們，隨後接受媒體記者聯訪。 記者許正宏／攝影

台中市政府驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發食安爭議，國民黨主張立院開臨時會邀行政院長陳建仁做專案報告。民眾黨主席柯文哲今天表示，瘦肉精檢驗報告出來，執政黨如果講清楚就沒有開不開臨時會的問題，如果講不出所以然，那只好開臨時會。

柯文哲說，瘦肉精檢驗報告出來後，相關官員如果說的很請楚、解釋的很清楚，就不會有是否要召開臨時會的問題，民進黨能不能提出大家都信服的解釋，才是問題。

台糖瘦肉精事件惹議，國民黨立法院黨團主張17日加開臨時會，邀請行政院長陳建仁到立法院進行專案報告，國民黨擬今天發文，要求明天進行朝野協商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，新國會新氣象，民眾黨團希望趕快「上課」。

黃國昌表示，國民黨如果不隨民進黨起舞，當初就採納民眾黨建議2月16日開議，就不會有現在這些問題，稱民眾黨團到現在都還沒收到通知，呼籲立法院「該通知要通知」，不要每次都是記者先知道。

民眾黨今天舉行新春團拜。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨今天舉行新春團拜。記者歐陽良盈/攝影

柯文哲 瘦肉精 陳建仁 食安 黃國昌

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