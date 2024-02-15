立法院邀陳揆食安專報？ 柯文哲：問題在大家是否信服

台中市政府驗出台糖豬肉含瘦肉精，引發食安爭議，國民黨主張立院開臨時會邀行政院長陳建仁做專案報告。民眾黨主席柯文哲今天表示，瘦肉精檢驗報告出來，執政黨如果講清楚就沒有開不開臨時會的問題，如果講不出所以然，那只好開臨時會。

柯文哲說，瘦肉精檢驗報告出來後，相關官員如果說的很請楚、解釋的很清楚，就不會有是否要召開臨時會的問題，民進黨能不能提出大家都信服的解釋，才是問題。

台糖瘦肉精事件惹議，國民黨立法院黨團主張17日加開臨時會，邀請行政院長陳建仁到立法院進行專案報告，國民黨擬今天發文，要求明天進行朝野協商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，新國會新氣象，民眾黨團希望趕快「上課」。