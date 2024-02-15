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開臨時會邀陳揆專報食安？ 傅崐萁提尊重「辣個男人」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁17日赴立院，進行專案報告。不過，民進黨團對此保留。明擬就此召開朝野協商。國民黨團總召傅崐萁今日對此表示，希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜明日召開的朝野協商。記者屈彥辰／攝影
台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁17日赴立院，進行專案報告。不過，民進黨團對此保留。明擬就此召開朝野協商。國民黨團總召傅崐萁今日對此表示，希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜明日召開的朝野協商。記者屈彥辰／攝影

台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁17日赴立院，進行專案報告。不過，民進黨團對此保留。明擬就此召開朝野協商。國民黨團總召傅崐萁今日對此表示，希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜明日召開的朝野協商。

面對台糖肉品食安爭議，國民黨團主張於開議前召開臨時會，邀請陳揆進行專案報告，不過民進黨團總召柯建銘對此反對，批國民黨不懂程序。

傅崐萁受訪先說，春暖花開，再次向全國鄉親恭賀新年好，希望龍年行大運，新屆立委報到後，國民黨團所有委員枕戈待旦，為所有鄉親做好應盡的工作跟責任，尤其此刻食安不容任何條件說，國人健康絕對不能退讓，所以希望陳建仁能夠針對食安問題，八年總檢討，給國人清楚報告。

傅崐萁強調，今天會把黨團所有成員連署送到院會，並在明天由立法院長韓國瑜正式召集朝野協商，國民黨團不只要表達人民的健康零容忍，孩子的成長要好好培育。民進黨在野時說國人健康不可以有任何條件跟退讓，到今天，民進黨執政後，換了位子換了腦袋，他會堅持守護國人健康，還有很多重大議題，新會期開始，會為民做好把關工作。

傅崐萁指出，國會改革的部分會強力推動，三黨不過半，有這樣的契機推動國會真正成為先進國家的國會，官員貪腐無所遁形，每位國會議員都能獨立行使職權，任何法律都可以改，尤其人民支持的更要全力推動，七成民意希望國會改革，一定會順應主流民意，全力推動，相關法案都會通過。

至於所有人事案，不是過去贏者全拿，必須要有各方面專業領域，也不是清一色只聽民進黨意的黨官派任到這些獨立機構任職，未來所有人事要陽光透明，要記名負責，一定要適才適所。

傅崐萁總結，17日是否能夠開臨時會，關係到國人健康，不會以民眾有關注、沒關注的議題當作發動導向，而是以人民根本食安健康，以及未來兼顧人民日常生活的最好照顧，這才是國民黨全力關注的，17日希望能夠開臨時會，但也尊重韓院長明日召開的朝野協商。新會期開始，國民黨團已經準備好，要為全國國人打拚，讓台灣的明天更好，讓龍年是陽光普照的一年。

傅崐萁 國民黨 民進黨

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