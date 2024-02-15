憂蔡壁如和盧秀燕越走越近？ 柯文哲：入團隊本就要合作

台灣民眾黨主席柯文哲今天率黨內幹部和立委新春團拜，民眾黨前立委蔡壁如未現身，她到台中市政府擔任顧問，今天開工，被問到是否擔心蔡和台中市長盧秀燕越走越近？柯文哲說，是人家團隊的一份子，本來就要合作在一起。

柯文哲說這禮拜還沒跟蔡壁如聊過，過年後會找時間和她聊天，蔡壁如到台中市政府上班，就是台中市政府團隊的一員，不應該出現「會跟盧秀燕越走越近」的問題，是人家團隊的一份子，本來就要合作在一起。

有媒體人說柯文哲不甘寂寞，柯文哲笑說，我每天做事的時間都不夠了，什麼叫不甘寂寞，「這麼多鏡頭來跟我說不甘寂寞，實在是……」蔡壁如臉書影射民眾黨對她不公？柯文哲笑了一下說，天下本無事，被記者搞到有事，人家寫一篇臉書就寫一篇臉書，不要做特別的解釋。

媒體問是否擔心會泡沫化，柯文哲回答「沒有選舉怎麼會有泡沫化的問題？」今年沒什麼選舉，立法院黨團跟中央黨部都認真做事，該做的事認真做，黨部、立法院各自認真做就可以了。

民眾黨立委張啟楷接任民眾黨嘉義市黨部主委，是否為了備戰2026年縣市長選舉？柯文哲說，台灣有22個縣市，今年是2024年，時間還早，很多情勢在變化，到時候再講。

媒體問柯文哲每周到立法院民眾黨團開會兩次，會不會擔心外界質疑爭權？柯文哲表示，中央黨部跟黨團要有溝通的平台，趁這個機會溝通一下意見。前幕僚吳靜宜說柯文哲選後聲量漸輸韓國瑜，柯文哲說，重點不是聲量，如果要純粹只是聲量，那去當網紅就可以了，要每天做該做的事。

柯文哲證實民眾黨將設立政策會，他說國民黨和民進黨都有中央政策會，所以覺得應該把民眾黨內相關智庫做整合，因此有這個計畫；中央政策會跟黨團對接，會隨動態變化，慢慢摸索跟黨團合作模式。