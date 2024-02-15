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行政院新春團拜 陳建仁：團結穩健往前邁進

攝影中心／ 即時報導
行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左）和秘書長李孟諺（右）一起向同仁拱手拜年。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左）和秘書長李孟諺（右）一起向同仁拱手拜年。記者邱德祥／攝影

行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁、副院長鄭文燦和秘書長李孟諺一起向同仁拱手拜年。陳建仁致詞時表示今天已經是大年初六，開春上班第一天，看到大家精神抖擻，大家都很開心，這就是風調雨順、國泰民安好徵兆，我們在聖家堂有春節彌撒，太太說今年祈禱是什麼，我當然要自我檢討，過去一年做錯很多事情，請天主原諒，請同仁多擔待，我也祈求地球永續、兩岸和平、風調雨順、國泰民安、全民健康，她說你要求太多，天主壓力很大。

陳建仁說今年面臨很多國際挑戰，也看一些國際報導，歐洲、中東、東亞，甚至南海都面臨區域經濟挑戰，對國家來講，都要全力以赴。今年一月選舉通過，國際評論確實是民主國家很難得看到和諧選舉，成果也讓全民接受，選完以後三個政黨沒有一個全贏、也沒有全輸，上天旨意台灣不管朝野都要團結，國家才能穩健向前走、溫暖強韌。

最後他也感謝各部會首長，謝謝政務委員，秘書長、副院長給自己很多幫助，讓一個沒有來過行政院的人，做得相當不錯，謝謝大家努力。還有行政院同仁，雖然比較少見到大家，表現不錯，謝謝大家，當我們團結在一起就可以穩健往前邁進，讓全民幸福美滿，謝謝大家努力，展望未來，有光明燦爛美好未來。

行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（中）發放院長福袋。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（中）發放院長福袋。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（右二）、副院長鄭文燦（右三）和秘書長李孟諺（右）一起向同仁拱手拜年。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，院長陳建仁（右二）、副院長鄭文燦（右三）和秘書長李孟諺（右）一起向同仁拱手拜年。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，副院長鄭文燦（中）和內政部部長林右昌（左）交換意見，拉起袖子看了看時間。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，副院長鄭文燦（中）和內政部部長林右昌（左）交換意見，拉起袖子看了看時間。記者邱德祥／攝影

春節 陳建仁

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