【專家之眼】從張帝兄弟檔的小丑 到柯P的小草世代

台灣的民主轉型雖然曲折，大抵是以和平方式和修憲手段徹底完成，也一直為世人至今所稱道。

於過程當中，既有經濟發展的提升帶動，所謂「倉廩實而知榮辱」，尤其在專業尊嚴與對特定團體的放權、自治，像在大學校園內的知識探索；與在經貿和外交活動，有涉外關係的必要扶持。自然，溯自締建中華民國，由孫中山先生吸納自東、西方的文明精髓，終其一生做宣講的革命理念與民權主義。

因此，無論跟著港澳的古裝片走紅的黃梅調、廣播電台與歌舞廳的日本歌謠、透過無線電視台做演出的布袋戲，或是在酒吧餐廳內駐唱的西洋流行金曲，總能伴隨一代代台灣人，因著每一時期的國家定位與不同政經轉折，擁有各自的成長溫存、青澀記憶和心靈依恃。

像在七零年代末由張帝、張魁兄弟領唱的歌曲「小丑」，大抵反映出力求拚搏、積極進取的底層心態。對比當時頗為流行的校園民歌，則是由一群聯考勝利組在探索自我完成，唱自己的歌，風格與定位非常不同。小丑，起頭歌詞提到了以笑、以淚，相迎人群的社會化與孱弱自尊：

掌聲在歡呼之中響起 眼淚已湧在笑容裡 啟幕時歡樂送到你眼前 落幕時孤獨留給自己

畢竟，已然加速的都市化與工商發展的帶動，讓人們得以透過勞動力與技藝的分化養成，迅即為大染缸所需要和被社會接納；而觀眾與表演者的出身雷同，共鳴與契合度之高，又豈止一句：同是天涯淪落人啊！

甚至，解嚴之後的表演劇場，「紅頂藝人」，在同志文化還依然是禁忌的當兒，第一個純由男性反串表演的歌舞秀，也都紅極一時。舞台上與舞台下的相惜、相知，正建立在民間社會內的體恤包容，與自立必先要自強的良好信念上。

是多少磨鍊 和多少眼淚 才能夠站在這裡 失敗的痛苦 成功的鼓勵 有誰知道 這是多少歲月的累積 小丑 小丑 是他的辛酸 化作喜悅 呈獻給你

距今四十多年前的「小丑」現象，引發普遍的社會共鳴，歌詞頗能療癒人心；但在選戰中的「小草」認同，為藍、綠兩大陣營所交相譴責。有趣的對比是，剛落幕的2024大選，沸沸揚揚的三黨不過半，已然成立；但為什麼擄獲年輕世代的「小草」認同，卻只引來訕笑、辱罵與一連串的指謫呢？

首先，回顧九零年代以迄的台灣，在多元取向與民主進程上，有著長足發展；不過，新一代的人生追求與社會融入，無論是想像中的困難與實際上的不均，則有在已開發國家早顯現的世襲貧窮，遑論是嚴明階層的壁壘化現象。

其次，不論在選舉期間連番被舉報揭發的性騷擾，Me too的性別意識運動；或是仍被批駁、嘲弄的小草認同，則都是「不平則鳴」的集體表現。

再則，在政治批判之外，少見到以同理心所做的深究探討；甚至於三民自的專欄版面與社論文章，更接連指控是文化大革命的先鋒、雷同於毛澤東的個人崇拜的，所搞成的「白」衛兵。

究其實，過往的小丑現象，看似孱弱，實則是奮起不懈；更能激起一堆人的投入、付出與相互慰撫；反觀，在台灣的民主新世代，則少了在成功與否的責任轉嫁，和簡單化的集體開脫。

新世代雖然多了在入學管道與科系選擇的機會，讓數理課程的難度要求跟聯考壓力，業已降低；只是，進行能力探索與志趣分流的人生課題，則從過往「半推、半就」的分發機制，全然變成要當事人做成自主選擇，而有在人生道路的分途，與在事後責任的概括承擔。

唐朝詩人白居易，在其創作的《賦得古原草送別》內有一句，「野火燒不盡，春風吹又生」。小草認同，一方面，是展現新世代所追求的集體認同；另一方面，或許能藉著普遍生長的直白想像，找到與油麻菜籽一般的生命韌性來。

至於兩大陣營有意的汙衊與輕視，則無助於世代溝通，遑論是社會改革。