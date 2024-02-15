聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／藍白競合 慎防過了法案 丟了六都

聯合報／ 記者張睿廷
去年底紛擾多時的「藍白合」以破局收場。圖／聯合報系資料照片
去年底紛擾多時的「藍白合」以破局收場。圖／聯合報系資料照片

國民黨於二○二四總統大選時，與民眾黨糾纏過久，加上中間選民不再認為國民黨是唯一能下架民進黨的選擇，導致最後國民黨總統候選人侯友宜輸給民進黨賴清德九十一萬票。國民黨未來如果無法與民眾黨畫清界線，難保相似情況再度發生。放眼二○二六，藍營與白營合作之餘，也要提防，以免過了法案，失了六都選戰。

民進黨身為執政黨，本就是全國關注焦點，一旦執政不力，百姓便會在選舉反撲。然而，民進黨仍有相當基本盤，只要候選人表現不要太差，基本可保底三成以上的選票；不滿民進黨的民眾如何選擇，會成為左右選戰結果的關鍵。

如果國民黨始終擺脫不了民眾黨，希望下架執政黨的選民，便會有藍、白兩種選擇。當民眾黨的候選人有能力拿下兩成多的選票，國民黨候選人再強，都會面臨苦戰。

國民黨目前在中央最重要的戰場便是立法院，如何鞏固自有品牌，與民眾黨有所區隔，方式之一是改變戰略，不輕易妥協，甚至在重要時刻不惜堅持立場，與民眾黨為敵，才能展現主體性；當藍營基本盤回歸，中間選民才不會被第三名牽引，而在藍綠之間做出選擇。

二○二六年地方選戰，民眾黨有可能為了議員席次，將帥領銜出征。國民黨如無法與民眾黨做出明顯區隔，恐怕連優勢選區台北市、桃園市、台中市都會面臨挑戰，更別提基本盤為五五波的新北市。藍白既合作又競爭，若不想被白營八席立委牽著走，藍營須慎思路線調整。

國民黨 民眾黨 民進黨 藍白

延伸閱讀

無視拜登請求！美眾院議長擋援烏克蘭、以色列、台灣法案

參院通過烏以台953.4億軍援案 眾院拒支持

【即時短評】談不攏就杯葛 藍變身國會最大黨還用這招？

馬斯克相信普亭「絕對不會」輸掉俄烏戰 反對援助烏以台法案

相關新聞

備戰2026！新北台中侯盧屆滿 綠視反攻良機

民進黨備戰二○二六地方選舉，黨主席賴清德預估將全面重啟初選。民進黨人士認為，二○二六剛好遇上多位國民黨縣市長屆滿，包括新...

新聞眼／藍白競合 慎防過了法案 丟了六都

國民黨於二○二四總統大選時，與民眾黨糾纏過久，加上中間選民不再認為國民黨是唯一能下架民進黨的選擇，導致最後國民黨總統候選...

六都2026恐全「三腳督」 藍憂被白綁架

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒...

初五國運籤「龍虎相交、黃金變鐵」

大年初五，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺按慣例抽國運籤，結果抽出下籤，尤其籤詩的第一句「龍虎相交在門前」，解籤者指比喻為國內...

索羅門群島4月大選 在野尋求與台復交

二○一九年與我國斷交的索羅門群島，預計四月舉行全國大選，索國與中國大陸的安全連結成為各關鍵選舉議題之一。路透引述索羅門星...

摸準總統耳垂 阿嬤讚福氣

副總統、總統當選人賴清德昨天大年初五前往屏東參香，特別安排「秘密任務」，拜訪超級賴粉、九十五歲的阿嬤黃坐。黃阿嬤看到賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。