新聞眼／藍白競合 慎防過了法案 丟了六都

國民黨於二○二四總統大選時，與民眾黨糾纏過久，加上中間選民不再認為國民黨是唯一能下架民進黨的選擇，導致最後國民黨總統候選人侯友宜輸給民進黨賴清德九十一萬票。國民黨未來如果無法與民眾黨畫清界線，難保相似情況再度發生。放眼二○二六，藍營與白營合作之餘，也要提防，以免過了法案，失了六都選戰。

民進黨身為執政黨，本就是全國關注焦點，一旦執政不力，百姓便會在選舉反撲。然而，民進黨仍有相當基本盤，只要候選人表現不要太差，基本可保底三成以上的選票；不滿民進黨的民眾如何選擇，會成為左右選戰結果的關鍵。

如果國民黨始終擺脫不了民眾黨，希望下架執政黨的選民，便會有藍、白兩種選擇。當民眾黨的候選人有能力拿下兩成多的選票，國民黨候選人再強，都會面臨苦戰。

國民黨目前在中央最重要的戰場便是立法院，如何鞏固自有品牌，與民眾黨有所區隔，方式之一是改變戰略，不輕易妥協，甚至在重要時刻不惜堅持立場，與民眾黨為敵，才能展現主體性；當藍營基本盤回歸，中間選民才不會被第三名牽引，而在藍綠之間做出選擇。

二○二六年地方選戰，民眾黨有可能為了議員席次，將帥領銜出征。國民黨如無法與民眾黨做出明顯區隔，恐怕連優勢選區台北市、桃園市、台中市都會面臨挑戰，更別提基本盤為五五波的新北市。藍白既合作又競爭，若不想被白營八席立委牽著走，藍營須慎思路線調整。