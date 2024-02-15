六都2026恐全「三腳督」 藍憂被白綁架

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒，如果看遠，須重新思考路線問題，若長期與白營合作，恐使民眾黨被外界視為「小藍」，屆時可能牽動二○二六年縣市長選舉，再度面臨選票瓜分問題。

有國民黨立委認為，民眾黨只要在任一縣市派人出戰，國民黨縣市長候選人的選戰會變得極為艱困；國民黨立法院黨團未來必須維持主體性，營造國民黨才是最強在野監督政黨的形象，拉開與民眾黨聲勢差距，避免影響未來選戰。

藍營人士指出，從近年選舉來看，民進黨基本盤支持率約百分之四十，只要三黨相爭，綠營的戰略就是死守基本盤。藍營基本盤與中間選民支持率加總約百分之六十，從過往選戰案例來看，國民黨如果要拿下勝利，便須強力邊緣化民眾黨。二○二二年台北市長選戰是成功案例；二○二四年總統大選即為失敗案例。

藍營能否邊緣化白營，關鍵在於民眾黨派出的候選人實力如何，台北市長選戰與總統大選就是例子，也出現兩種截然不同的結果。

國民黨立委賴士葆認為，國民黨在立法院與民眾黨的關係應該維持既競爭又合作，如此一來，便不會在民眾心裡衍生出民眾黨是「小藍」的印象；另外，國民黨團在處理朝野協商、議案合作時，也要強硬些，維持主體性相當重要。

賴士葆指出，六都未來恐怕都會面臨「三腳督」問題，國民黨必須在立法院表現得更加優異，並於在野合作時，拿下主導權，營造出國民黨是最強監督在野政黨，做到讓民眾有感，才能拉開與民眾黨的聲勢差距。

國民黨立委葉元之表示，民眾黨以利益為主，即便國民黨對民眾黨釋出善意，對方也不會領情；國民黨未來不應去討好民眾黨，而是用理念溝通，國會開議後，藍白是否合作應該視議題而定。他認為，即便民眾黨來找國民黨合作，也要看國民黨團本身意向，不須為合作而合作；國民黨團的主要工作是監督執政黨，如果藍白意向相同，可在單一議題合作，但如另有想法，國民黨也該走自己的路，不該被白營綁架。