備戰2026！新北台中侯盧屆滿 綠視反攻良機

民進黨備戰二○二六地方選舉，黨主席賴清德預估將全面重啟初選。民進黨人士認為，二○二六剛好遇上多位國民黨縣市長屆滿，包括新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，是民進黨反攻的大好機會；而台南、高雄市長則是民進黨有機會「頭過身就過」的地區，黨內派系競爭將更激烈。

民進黨在二○二二地方選舉，只拿到五個縣市長席次，國民黨諸侯紛紛崛起，成為民進黨中央執政無法忽視的壓力。民進黨人士認為，目前放眼望去，侯友宜並沒有明顯的接班人，國民黨內僅立委洪孟楷有意挑戰新北市長；民進黨方面，立委蘇巧慧呼聲很高，參加初選有機會勝出。

台中市方面，立委何欣純被民進黨多數人視為目前實力最強的人選，何欣純在二○二二就有意挑戰盧秀燕，但當時民進黨採徵召制，時任黨主席蔡英文最後徵召了立法院前副院長蔡其昌參選市長。

民進黨人士認為，雖目前不知蔡其昌是否有意再戰，不過只要民進黨舉辦初選，有志之士都可報名參加，何欣純基層實力雄厚，會是強棒；國民黨可能推出立法院副院長江啟臣參戰，但江啟臣當了立院副院長後，質詢曝光度變少，長久來說可能會是隱憂。

民進黨也在台南、高雄市面臨接班問題。高雄市長陳其邁只要能夠順利將政權交到下一位民進黨市長手中，身價將水漲船高，也可奠定自己「南霸天」地位。不過，高雄市是民進黨大本營，只要贏了初選，就等同坐上市長寶座，因此初選過程會比其他縣市更激烈。至於台南市長初選，預估立委陳亭妃、林俊憲及王定宇都會參與競爭。

民進黨內目前已將國民黨立委柯志恩視為下屆高雄市長選舉假想敵。最近民進黨內傳出，在高雄深耕已久的新潮流菊系有意推立委賴瑞隆參加初選，但立委林岱樺也有意願；另有地方人士認為，如果由屏東縣前縣長潘孟安挑戰高雄市長，更夠分量，畢竟民進黨已經在高雄執政將近廿年，需要更有亮點的人選來吸引選民。