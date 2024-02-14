賴清德南下走春發紅包 高雄婦人激動爆哭：全家都投你

副總統賴清德今天初五南下至高雄走春參拜廟宇，第一站到鳳山五甲龍成宮，不但祈求媽祖保佑國泰民安，也在現場發送1元福袋給民眾，市長陳其邁、立委許智傑、林岱樺與許多議員一同出席，站在隊伍前頭的婦人一見到賴清德就激動大哭說，「我全家都支持你！」也有不少人拄拐杖、坐輪椅都要沾沾準總統的喜氣。

賴清德表示，這此再度回到五甲龍成宮向媽祖許願台灣風調雨順，未來國運昌隆、百業興隆，也要感謝媽祖保佑這場選舉能順利完成，不只讓他能當選總統，也讓民進黨守住高雄8席立委，未來他會繼續與市長陳其邁、議長康裕成共同守護民主，讓高雄更加進步繁榮。

陳其邁今率著市府各局處首長一同參拜，他說很高興未來的總統再度來到高雄，希望國家在賴領導下能國泰民安，中央能繼續支持高雄建設，並笑說今天天氣炎熱，賴清德身穿西裝應該是「熱到受不了」，但這也是南台灣的熱情，許智傑與林岱樺站在一旁也笑出來。

現場共有超過百名民眾排隊領取新春福袋，排在第一位的婦人一看見賴清德激動落淚說，「我全家都支持你！」也有不少人坐輪椅、拿拐杖，就是為了拿1元紅包沾喜氣；廟方表示，會保持動線流暢，此次活動是「不拍照、不握手、不簽名」。