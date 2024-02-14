備戰2026…與洪孟楷一同拚雙北？蔣萬安：設定目標全力以赴

2024大選結束，但各政黨已積極布局2026，對於外界點名，國民黨2026政權保衛戰會比較辛苦的兩個縣市是嘉義市和宜蘭縣，台北市長蔣萬安今天表示，每個選區最重要是做出政績，符合人民期待，「沒有一個選區是艱困選區」，都有翻轉機會，也相信國民黨執政的縣市首長都非常努力，持續聆聽基層聲音，推出好政策是爭取民眾認同最好的方式。

至於新北市長的接棒人選，除了副市長李四川屢被點名呼聲高，議員鍾沛君也點名全國立委最高票的立委洪孟楷，洪昨也在臉書貼出一張跟蔣萬安的合照，引發議論。蔣萬安今說，大家設定好目標全力以赴，爭取民眾認同是最好的方式。

對於2026相關布局，蔣萬安上午出席光華商場開工團拜表示，其實每一個選區，最重要是做出政績、成績，符合人民期待，他之前有說過，沒有一個選區是艱困遠區，都是有機會翻轉的選區，相信國民黨執政縣市每一位首長，都在崗位上非常努力，也會持續聆聽基層聲音，推出好的政策、做出好的成績，這個是能夠爭取民眾認同最好的方式。

對於洪孟楷是否希望一起拚2026？蔣說，最重要爭取民眾認同就是做出成績、做出政績，這是最重要，所以接下來新的一年，對北市府來說，會持續推出各項施政，包括1200交通月票、捷運網絡興建、居住議題、減碳存摺、綠運輸提高70%目標等，台北市今年是交通安全年，還有致力打造安全之都、運動之都、未來之都，全面朝這個目標前進，每一個縣市也都一樣，大家設定好目標全力以赴，這個是爭取民眾認同，最好的方式。

對於黨主席朱立倫要改造黨年輕化，還招換年輕人表示黨中央有很多空位。蔣萬安說，的確希望有更多年輕新血、優秀人才加入國民黨，這是共同的目標，黨中央都會有相關完整的規畫。至於北市府團隊也有相當多優秀幕僚，也常常會聽取年輕人的意見，年輕朋友的意見絕對是非常重要，也希望很多政策推出，能跟上時代腳步，符合現在的趨勢，這也是大家會好好來重視，來審慎思考，努力的目標。