美學者點名 蔣萬安比盧秀燕更適合選下屆總統？侯友宜這麼說

美國史丹佛大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）點名，台北市長蔣萬安比台中市長盧秀燕更適合參選下屆總統。新北市長侯友宜今天表示，蔣市長、盧市長都是非常優秀的地方首長，每人盡心盡力為台北、台中努力，期待15個縣市首長能在大家團結合作下，為人民、國家做出成績，這才是最重要目標。

Kharis Templeman上月接受網路節目專訪，點名蔣萬安與盧秀燕有機會代表國民黨出戰2028年總統，他認為蔣形象好、英文佳，又有國際經驗，加上台北市長是挑戰大位的絕佳跳板，條件比盧秀燕好。

至於國民黨主席朱立倫向青年喊話：「國民黨這邊還有很多空位」。侯友宜說，最重要要傾聽年輕人聲音，站在他們的立場，面對所有問題，不管是哪個政府機關、單位，都是一棒接一棒，不斷新陳代謝，讓年輕人站在舞台上被看見，也是他最重要人生奮鬥目標。

侯友宜說，市長、單位首長也一樣，所有公務體系也要不斷提拔優秀年輕人，讓他們努力被看見，才能培育更多人才為人民國家做事。