賴清德初五屏東發福袋受歡迎 「楓港女兒」蔡英文多年未返鄉民眾失落

民進黨總統當選人賴清德今天上午先後到屏東縣東港東隆宮和屏東市玉皇宮參香並發送紅包福袋，支持民眾高喊「總統好」。賴清德表示，未來他會做為屏東縣後盾，與縣長周春米、立委徐富癸、鍾佳濱和莊瑞雄等人共同推動建設，不分你我，共同建設台灣。

得知賴清德要來發送新春「萬物興龍」紅包，不少民眾一大早就在東隆宮廣場排隊等候。賴清德說，感謝鄉親支持讓他高票當選總統，未來他會做為屏東縣後盾，共同為台灣、鄉親的福祉打拚。

排第一位住林邊鄉的64歲蔡姓男子，今天清晨5時就由兒子陪同來東隆宮排隊，他說，自己是賴清德的鐵粉，新春為討個吉利，一大早來領福袋，還有坐輪椅的婦人、自備小椅子的老婦、小朋友、年輕人都排隊；有抱著襁媬嬰兒的婦人領紅包時興奮大喊：「總統，我愛你！」，有人激動大喊：「賴總統，你好帥」。

另外，蔡英文總統的老家在屏東縣枋山鄉楓港，2016年因台南大地震改到車城福安宮祈福，2017年大年初一到福安宮和楓港老家發福袋，2018年大年初一以「擔心前往墾丁旅遊民眾多」為由，選在屏東市玉皇宮參拜並發福袋，年初九才回老家拜年，2019年大年初三到福安宮和楓港老家發福袋，2020年大年初二在楓港老家和東港東隆宮發福袋；蔡英文近年都未返鄉發送福袋，鄉親不諱言「有些失落感，但也習慣了」。