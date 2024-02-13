打擊詐騙橫行！羅智強喊話司法改革 準備連署修訂棄保潛逃罪

春節期間尚未結束，國民黨立委羅智強已迫不急待上工。羅智強喊出「打擊犯罪，開工連署，棄保潛逃罪」，民進黨政府執政近8年，卻完全沒有解決棄保潛逃的問題，他將在初六開工，立刻準備草案來展開連署，修訂棄保潛逃罪，要終結通緝犯逍遙法外、終結棄保潛逃、詐騙橫行的現況，人民期待的司法改革，刻不容緩。

羅智強說，他在過年期間看到一則新聞報導指出，台灣目前有8萬名通緝犯逍遙法外，其中超過8千人已經逃出境外。光是涉及詐騙犯罪的，出境未歸就有1637人，包含遭發布通緝的666人。許多通緝犯，其實是利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃。那棄保潛逃在台灣該當何罪？無罪，沒收保證金而已。彷彿就是讓被告可以「付費逃亡」。荒不荒唐？

羅智強說，此時此刻，有許多境外通緝犯拿著中華民國護照穿梭國外繼續犯罪，而當警察請求業管單位協助註銷通緝犯護照時，卻因法源不足遭到拒絕。基層警察、司法人員千辛萬苦辦案，卻因為立法不夠周延，防逃機制不夠有效，導致大量罪犯逃之夭夭，沒有受到司法的制裁。看到這樣的新聞，誰還能無動於衷？

羅智強說，現在還能無動於衷的就是8年執政讓詐騙案暴增180%，拿不出防範手段，更立法怠惰的民進黨政府。早在2017年，蔡英文總統親自主持的司法改革國是會議就做出結論，應制定棄保潛逃罪。然而法務部草擬的修法草案，至今卻仍躺在行政院會，從時任行政院長賴清德、蘇貞昌躺到現任行政院長陳建仁，都是一動也不動。

羅智強表示，過去8年，民進黨要過什麼法案就過什麼法案，不讓哪個法案過，那個法案就過不了的亂象，已經隨著第十一屆立委上任，徹底終結。新國會屬於人民，為人民做事。超過8萬通緝犯潛藏在你我身邊，不只重創司法威信，更對我國治安造成嚴重威脅。

羅智強表示，法律，是用來保護人民，而不是危害人民。雖然還在過年期間，但他已經準備好草案來修訂棄保潛逃罪，以及賦予司法機關請求註銷通緝犯護照的權利。初六一開工，就會展開連署。終結通緝犯逍遙法外、終結棄保潛逃、終結詐騙橫行，人民期待的司法改革，刻不容緩。