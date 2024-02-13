潘孟安過年必做三件事 親曝屏東私房療癒景點

屏東縣前縣長潘孟安返鄉過年，他過年必做的三件事，除了前往車城福安宮參香，參觀落山風藝術季，昨天在臉書公開一段彈奏鋼琴的影片，演奏的曲目是經典美國民謠「Oh Susnna」。

潘孟安春節期間返回屏東老家，第一件必做的事情，就是前往車城福安宮參香祈福，擔任志工與廟方人員共同準備茶水，在寒冬中為前來廟埕的民眾奉上熱茶。奉茶之餘，潘孟安也親切與民眾合影寒暄，展現親和力。

第二件事，潘孟安走訪車城落山風藝術季，參觀現場的船型藝術作品， 這個作品與屏東的海洋意象相互結合，展現獨特樣貌。潘孟安指出，這次展出的許多藝術作品，都是利用車城現地收集的海洋廢棄物製作而成，在不同時段都會表現出不同樣態。

潘孟安表示，過年期間不管是返鄉或是出遊的民眾，來到屏東享受湖光山色之外，也歡迎前往國境之南的屏東看海美術館走走看看，參觀獨一無二的落山風藝術季，來場心靈饗宴、藝術之旅，用心靈雞湯填補身心。

最後，潘孟安過年必做的第三件事情，是小露身手展現琴藝，他在臉書放上一段彈奏鋼琴的影片，用微乎其微的記憶敲一下琴鍵，網友留言直彈奏的曲目是美國經典民謠「Oh Susnna」。