樂見賴清德赴立院報告 綠委：要即問即答請提修憲

國民黨、民眾黨要求總統當選人賴清德就任後，到立法院國情報告，採取即問即答方式。民進黨立委王定宇今天表示，樂見總統赴立法院國情報告，但不是即問即答，可以採取折衷方法李登輝模式，立委全部提問完後，由總統綜合回答。民進黨立委吳思瑤說，依法對立法院接受備詢是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨自重。

針對總統到立法院國情報告，王定宇指出，依據憲法該怎麼辦就怎麼辦，賴清德從擔任立委、市長、院長，不論是備詢或報告都不陌生，但必須尊重憲法法制規定，按照現行規定，總統到立院報告沒有即問即答。

王定宇說，為避免質詢即問即答，混亂行政院長跟總統的分際，建議可以採取李登輝模式，全部立委提問後，由總統綜合回答。若國民黨堅持要即問即答，請國民黨修憲。

吳思瑤表示，總統赴立法院國情報告，賴清德已經釋出善意，不代表國民黨可以予取予求，總統赴立法報告不是備詢，也不是即問即答，更不能常態化，依法接受立法院備詢是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨自重，不要把自身權利過於膨脹，讓立法院變成憲政怪獸，這不是社會期待跟樂見。

總統到立法院提出國情報告，目前並無前例，民進黨立委所謂李登輝模式，應是指李登輝生前擔任總統期間，為了推動國民大會修憲，曾到國民大會接受國大代表提問，在所有提問結束後，由李登輝綜合答覆。