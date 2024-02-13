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美學者點名2028選總統 蔣萬安：初四人力銀行提前上班？

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美學者點名2028選總統 蔣萬安：初四人力銀行提前上班？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）今天進行連串忙祿的拜年行程，上午到關渡宫祈福 ，並發放發財金。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天進行連串忙祿的拜年行程，上午到關渡宫祈福 ，並發放發財金。記者邱德祥／攝影

研究台灣政治的史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）日前點名台北市長蔣萬安可望代表國民黨參選2028年總統大選。蔣萬安今說「大年初四，人力銀行也提前上班嗎？」，還要大家不用一直幫他找工作。

祈凱立上月接受網路節目《斐姨所思》專訪，他點名蔣萬安與台中市長盧秀燕有機會代表國民黨出戰2028年總統。祈認為蔣形象好、英文佳，又有國際經驗，加上台北市長是挑戰大位的絕佳跳板，條件比盧秀燕好。

蔣萬安今早赴關渡宮參香受訪時表示，今天大年初四，人力銀行也提前上班嗎？好好的把眼前事情做好，把台北市建設好打造成一流國際大都會。他說「不用一直幫我找工作」，自己擔任市長才1年多，市民朋友期待市長能愈來愈好，會好好的把台北市打造成未來之都、運動之都、安全之都。

另外，民眾黨立委黃珊珊2天跑了25間北市宮廟被視為布局2026台北市長選舉、蔣萬安今天也跑遍北投地區的宮廟，似乎把民進黨立委吳思瑤當成假想敵。蔣萬安聽聞後大笑，並說今天特別到關渡宮，以及接下來會去其他鄰近的宮廟，都是要參拜祈求台北市新的一年四時無災、風調雨順、人民安居樂業。

蔣萬安強調，今天就是剛好行程安排來到北投地方，每次來北投都感到滿滿人情味，大家非常熱情，北投鄉親就是熱情，不只是初四迎財神，祈求風調雨順，更重要大家能夠給他很多正面回饋，很高興每次來北投走訪各宮廟聽不同意見。

北投 蔣萬安

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