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蔡：謝謝大家支持 打造更好台灣
農曆春節假期間，蔡英文總統赴各地拜廟，蔡總統前晚表示，有一些朋友，趁著領福袋的短短幾秒鐘，跟她說一聲「辛苦了」、「總統，謝謝你」；她要跟大家說謝謝，謝謝這八年來大家的支持，讓她有機會帶領國家，跟大家一起打造一個更好的台灣。
蔡總統說，她知道許多朋友為了領新春福袋，特別提前幾個小時來排隊。還有一些朋友，趁著領福袋的短短幾秒鐘，跟她說一聲「辛苦了」、「總統，謝謝你」，還有讓她有一點害羞的「總統我愛你」，雖然她當下來不及回應，但她都有聽到，也非常感動。
蔡總統的ＩＧ粉絲突破一百萬，蔡總統昨天引用副總統賴清德競選期間引起話題的「在路上」廣告表示，她已經「在路上」，到台二線的「八十二點五Ｋ」了。希望大家年節期間，外出走春、親友相聚，一路平安、順利，祝大家新春佳節愉快。
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