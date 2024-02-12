影／民眾黨新北多處走春 小草軍團情緒激動合照要簽名

民眾黨於春節頻於新北走動引發關注，黨主席柯文哲、立委黃國昌今赴板橋慈惠宮及中和烘爐地參拜並發福袋，吸引眾多支持者到場，有「小草軍團」組團前來，也有不少民眾要簽名合照，支持者情緒激動，氣氛熱絡。

柯文哲今上午在黃國昌、新北市議員陳世軒陪同下，一早就到新北市板橋慈惠宮參拜，參拜後也到廟方辦公室與廟方會談，雙方看來相談甚歡，柯黃陳隨後並於宮廟門口發送福袋，不少支持者早早就排隊等候，有的為他們加油，也有著搶著拍照，更有「小草軍團」組團加油；行程緊接著到中和烘爐地參香祈福，也獲廟方及廣大支持者熱烈歡迎。

柯文哲指出，今在板橋排隊領發財金的民眾早已爆量，發財金大概10分鐘就全部發完，排隊動線旁邊有人組團合唱「穩穩地走」，真的非常感謝小草的支持，有大家的陪伴，「就算路歹行，咱攏毋驚，堅定向前行」。

黃國昌表示，謝謝廟方費心安排，更要向所有替民眾黨加油鼓勵的市民致上最高的謝意，黨一定會不負所托、努力打拚；黃提到，自己幼時曾與母親在寺廟外賣香燭，對於廟宇一直都有相當濃厚的情感。

陳世軒表示，柯文哲大年初三到新北市參香，受到民眾的熱烈歡迎，作為民眾黨的一份子，除了與有榮焉，更提醒全體新北黨公職，絕不能辜負民意的期待，未來日子要繼續加油。