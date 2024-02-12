走春僅新竹及新北為備戰？ 柯文哲：黃國昌不用我輔選
民眾黨主席柯文哲過年排走春行程，但僅新竹與新北兩地，尤其除新竹是老家外，為何另一個就是新北，是否是要為立委黃國昌輔選2026？柯回應時有些結巴表示「新北這個是...黃國昌很重要」，黃不用他輔選，就認真工作、水到渠成即可。
柯文哲今上午在立委黃國昌、新北市議員陳世軒陪同下前往新北板橋慈惠宮參拜，並發送福袋給民眾。外界好奇走春為何僅有挑兩地走，再加上黃國昌兩天新北跑得勤，是不是特別來新北幫黃輔選。
柯文哲於參拜後接受媒體聯訪時回應，只有新竹及新北是剛好，通常人家邀請他，時間上許可就到，新竹是老家所以沒辦法。被問及新北時，柯一陣結巴表示，「新北這個是...黃國昌很重要」；至於是否來輔選，柯笑稱「他不是啦」，黃不用他輔選，其實就認真工作，水到渠成就可以了。
另外有關柯文哲在社群平台發文「小年夜的反省」，以及妻子陳佩琪在社群平台上說「如果當初是柯侯配早就大贏」。柯回應，他每天都在反省，要反省的東西太多了；至於陳的發言，他要先聲明，「陳珮琪的發言只能代表某一位國民的發言，呵呵呵，這樣想就好了」。
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