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蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

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蔡壁如示警用人問題將加速黨泡沫 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲今上午赴新北板橋慈惠宮參拜，並於參拜後發送福袋。記者李成蔭／攝影
民眾黨主席柯文哲今上午赴新北板橋慈惠宮參拜，並於參拜後發送福袋。記者李成蔭／攝影

民眾黨前立委蔡壁如近期受訪直指黨主席柯文哲若再用身邊人，將加速黨的泡沫化，引發輿論譁然。柯回應，蔡是很憂心，但其實是當初在時間及資源限制下選擇比較都市型的選戰方式；有關外界認為蔡強調的是「人的問題」，柯也苦笑反駁，「不會啦，你們記者每天都在挑撥離間」。

蔡壁如15日將就任台中市政府有給職市政顧問，近期動態引發關注，尤其她日前接受廣播節目專訪時指出，自己回民眾黨將「死得很慘」，現在黨中央固步自封，柯文哲若繼續用身邊的人，會比親民黨泡沫化的速度還快，這些人的特點包括「菁英」、「不草根」。蔡疑暗指黨內很多人不想她回去，外界也好奇蔡現在是否算台中市長盧秀燕的人，還會不會在民眾黨內有位置。

柯文哲今上午赴新北板橋慈惠宮參拜，並於參拜後接受媒體聯訪時回應，蔡是很憂心，但其實是因為台灣不是發展均質化的社會，總是有地方比較都市化，有地方比較鄉村，而民眾黨選戰策略一開始就是將目標訂在城市，因為那種傳統地區要建立人際關係太花時間及金錢。

柯文哲認為，有限時間內當然只好用這種以都市為目標的選戰方法，有時候是不得已的方法，所以講接地氣、建立人脈關係，他都知道，只是當時內部評估時間上來不及與資源限制，所以還是用比較都市型的選戰方式，沒有辦法。有關外界追問蔡壁如批評主軸是指「人的問題」，柯強調苦笑說「不會啦，你們記者每天都在挑撥離間，我有時候覺得實在是很麻煩」。

「不會啦，怎麼會這樣想」柯文哲也否認有人想擋蔡壁如回黨中央，蔡是民眾黨第一戰將，回黨中央應該是別人要怕她，是別人死一堆，怎麼會是她會很慘？而蔡現在希望在台中發展，總要有個位置比較方便，他覺得那位置還不錯，自由度比較高。他過完年後會再找蔡討論黨的事情，很多事情就一個個解決，也會找時間拜會盧秀燕。

另外，有關蔡壁如在專訪提到說民眾黨只有她敢對柯文哲講實話，柯笑稱「不會啦，連小朋友都敢面嗆我了，哪有什麼問題」。

民眾黨主席柯文哲今上午赴新北板橋慈惠宮參拜，並於參拜後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民眾黨主席柯文哲今上午赴新北板橋慈惠宮參拜，並於參拜後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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