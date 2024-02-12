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拜廟被「告白」 蔡英文：謝謝大家讓我打造更好的台灣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統在農曆新年期間赴各地拜廟祈福。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統在農曆新年期間赴各地拜廟祈福。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統在農曆新年期間赴各地拜廟祈福，蔡總統昨晚透過臉書表示，有一些朋友，趁著領福袋的短短幾秒鐘，跟她說一聲「辛苦了」、「總統，謝謝你」，還有讓她有一點害羞的「總統我愛你」；她要跟大家說謝謝，謝謝這八年來大家的支持，讓她有機會帶領國家，跟大家一起打造一個更好的台灣。

蔡總統表示，初一、初二這兩天，她都前往各地的廟宇走春祈福，昨天到台北市關渡宮、嘉義縣安霞宮、嘉義市天后宮，祝福國人朋友新春平安。

蔡總統說，她知道，許多朋友為了領新春福袋，特別提前幾個小時來排隊。還有一些朋友，趁著領福袋的短短幾秒鐘，跟她說一聲「辛苦了」、「總統，謝謝你」，還有讓她有一點害羞的「總統我愛你」，雖然她當下來不及回應，但她都有聽到，也非常感動。

蔡總統表示，其實應該是她要跟大家說「謝謝」，謝謝這八年來大家的支持，讓她有機會帶領國家，跟大家一起打造一個更好的台灣。未來，台灣會持續走對的路、走向世界，「我們繼續團結打拚，壯大台灣、照顧人民，讓台灣自信穩健地向前走！」

嘉義 福袋 蔡英文

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