鍾東錦見賴清德「苗栗需中央關愛眼神」

總統當選人賴清德昨天連跑桃園、新竹、苗栗六宮廟參香祈福，苗栗縣長鍾東錦當面向賴指出，未來苗栗更需要中央「關愛的眼神」來推動建設，但賴清德並未回應。另外，蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁昨也都有走春發紅包行程，所到之處均有大批民眾排隊，場面熱鬧。

賴清德昨天上午九時，由鍾東錦等人陪同到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮上香祈福，並發放一元福袋；隨後又到新竹市香山財神廟、桃園市平鎮區褒忠祠、桃園區景福宮等宮廟祈福。賴清德說，這場總統立委大選，能夠平安順利成功，感謝父老鄉親鼎力支持，祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，國運昌隆、百業興隆，讓台灣國富民強，讓社會愈來愈安定，人民愈來愈幸福。

總統蔡英文昨下午則先後到嘉義縣大林鎮安霞宮、嘉義市天后宮參香發紅包。蕭美琴昨天下午到台南東門巴克禮教會發送一元福袋。蕭美琴說，自己與總統、副總統分工合作，分別前往廟宇、教會；台灣宗教文化多元，無論大家是拜觀音、媽祖或是信仰上帝，都是在為台灣和平與未來在祈福。

侯友宜昨到新莊地藏庵等多間宮廟參拜。對於國民黨副主席連勝文說，大選期間競選歌曲連他都不會唱，還有蔣萬安回應媒體時突然唱歌；侯友宜說，「我們這一代的努力都是希望下一代比我們更好」，他很羨慕蔣萬安有一副好歌喉，不過歌聲好壞不重要，認真打拚做出好成績更重要。

盧秀燕昨一早到大甲鎮瀾宮發龍年紅包，排隊人龍從廟埕直到大甲菜市場，逾千人排隊。盧秀燕說，媽祖很「靈感」，她向媽祖祈求國泰民安、市運昌隆，市民健康快樂、閤府安康。張善政則分別前往桃園十間宮廟參香祈福。

陳其邁則是一早是前往田寮大南天福德祠發送龍年小紅包，他笑稱現場民眾內行有福氣，這間土地公廟擲筊乞龜相當靈驗，是高雄隱形富豪求發財的秘密基地；廟方主委大聲疾呼，支持陳其邁將來選總統，還讓陳其邁笑了出來。