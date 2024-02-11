賴清德回萬里 謝神明、鄉親

總統當選人賴清德昨天分別赴新北萬里昭靈宮、基隆慶安宮、台北艋舺龍山寺、台南安平區等廟宇參拜並發福袋，副總統當選人蕭美琴則回彰化和美老家發福袋。賴清德至各處致詞均表示，參拜除為台灣祈福，希望保佑台灣國泰民安、風調雨順，也要感謝鄉親的支持，讓他能夠高票當選「中華民國台灣第十六任總統」。

賴清德昨天一早赴老家新北萬里的昭靈宮參拜，不少民眾早早就排隊等候及要求合照；賴前往基隆慶安宮後，在上午十時許抵達艋舺龍山寺參香祈福，現場排隊信眾人山人海。賴接續前往大龍峒保安宮、新北市力行福德宮，下午到台南安平區開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿三座廟宇發紅包。

賴在各處致詞時表示，感謝媽祖婆、觀世音菩薩等神祇庇佑選舉圓滿順利，保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災，同時也保佑自己在二○二四選舉中，能夠平安順利成功；更要感謝廣大台灣父老鄉親的支持，讓他能夠高票當選「中華民國台灣第十六任總統」，呼籲大家一同打拚，團結一致，讓國家在民主道路繼續壯大。