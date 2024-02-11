聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德回萬里 謝神明、鄉親

聯合報／ 記者李成蔭鍾維軒周宗禎／連線報導
開春首日，總統當選人賴清德昨天到艋舺龍山寺參拜。記者曾原信／攝影
開春首日，總統當選人賴清德昨天到艋舺龍山寺參拜。記者曾原信／攝影

總統當選人賴清德昨天分別赴新北萬里昭靈宮、基隆慶安宮、台北艋舺龍山寺、台南安平區等廟宇參拜並發福袋，副總統當選人蕭美琴則回彰化和美老家發福袋。賴清德至各處致詞均表示，參拜除為台灣祈福，希望保佑台灣國泰民安、風調雨順，也要感謝鄉親的支持，讓他能夠高票當選「中華民國台灣第十六任總統」。

賴清德昨天一早赴老家新北萬里的昭靈宮參拜，不少民眾早早就排隊等候及要求合照；賴前往基隆慶安宮後，在上午十時許抵達艋舺龍山寺參香祈福，現場排隊信眾人山人海。賴接續前往大龍峒保安宮、新北市力行福德宮，下午到台南安平區開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿三座廟宇發紅包。

賴在各處致詞時表示，感謝媽祖婆、觀世音菩薩等神祇庇佑選舉圓滿順利，保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災，同時也保佑自己在二○二四選舉中，能夠平安順利成功；更要感謝廣大台灣父老鄉親的支持，讓他能夠高票當選「中華民國台灣第十六任總統」，呼籲大家一同打拚，團結一致，讓國家在民主道路繼續壯大。

中華民國台灣 萬里 賴清德

延伸閱讀

影／賴清德感謝神明庇佑、台南鄉親支持 強調「當選中華民國台灣總統」

影／當選後更熱鬧 賴清德萬里老家初一人潮洶湧成走春景點

湧蓮寺公籤稱「兩岸恐有衝突」 蔣萬安喊話賴清德

影／賴清德初一回萬里發福袋 鄉親嗨爆喊「我愛你」爭相合照

相關新聞

愈緊張就愈需要溝通 蔣喊話賴：兩岸和平 人民心聲

台北市長蔣萬安昨天對準總統賴清德喊話，希望政府能夠了解人民心聲是要兩岸關係與區域和平穩定、希望安居樂業，這是國人的基本期...

春節加菜金慰勉警察憲兵 蔡英文：感謝留守崗位的辛勞

今天是大年初一，蔡英文總統前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營進行春節慰勉，並頒發加菜金，慰...

賴清德回萬里 謝神明、鄉親

總統當選人賴清德昨天分別赴新北萬里昭靈宮、基隆慶安宮、台北艋舺龍山寺、台南安平區等廟宇參拜並發福袋，副總統當選人蕭美琴則...

管中閔親自下廚炸年糕曬恩愛 身上圍裙成亮點

台大前校長管中閔在臉書發龍年吉祥話，並分享他親自下廚炸年糕的照片，不過，滿滿花朵圖案的圍裙成為亮點。

國運籤／彰化南瑤宮：運勢好轉 苗栗玉清宮：百事大吉

彰化南瑤宮前晚舉行四季籤抽籤儀式，其中年冬籤是代表整體年度運勢的籤詩，與雙北抽出下中籤、下下籤的宮廟不同，抽出上上籤，經...

湧蓮寺龍年國運籤 預言兩岸傾向衝突

新北市蘆洲區湧蓮寺前天深夜抽出俗稱「公籤」的甲辰龍年國運籤，分別有士農工商四支籤，代表政治、國運的士籤抽中「下中」，管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。