韓國瑜赴豐原發紅包 千人圍廟

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨天大年初一在台中豐原慈濟宮發錢母、紅包，現場上千名民眾排隊等候。韓國瑜說，看到「風調雨順、國泰民安」這八個字，感覺肩膀上責任愈來愈重，整個台灣，老天爺負責風調雨順，占百分之五十，他們政治人物負責國泰民安，是另外百分之五十，未來會讓政治越來越乾淨、人民幸福。

韓國瑜、江啟臣昨天到慈濟宮參拜，並發放廟方錢母、江啟臣小紅包，場上千名民眾環繞四周排隊，只為從韓國瑜手上領取新年小紅包，周圍交通更因而堵塞，短短廿分鐘，共二千分的錢母、小紅包便發放完畢。

還有民眾拿著「韓院長春聯」希望能請韓國瑜簽名，但工作人員擔心會阻擋動線，請民眾離開。

韓國瑜說，老天爺負責台灣「風調雨順」，政治人物負責「國泰民安」，要讓台灣政治乾淨、人民幸福，他與江啟臣一定會全力以赴。

台中市長盧秀燕昨也走訪廟宇、發放小紅包。盧受訪表示，希望台中市府不分黨派，各種人才都有，愛才惜才，因此主動邀請民眾黨前立蔡壁如，蔡很有經驗，過去在台北市政府任內就是市府的專職顧問，對於這個職務非常熟悉，希望新的生力軍加入，對於建設台中市更有幫助。

蔡壁如昨受訪證實，已收到市府派令，預計十五日上任，要兌現對市民的承諾，留在台中、住在清水，成為「台中人」。

民眾黨主席柯文哲昨天在新竹市普天宮受訪表示，「她要留在台中發展，我想也是一個方法」。