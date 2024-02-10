影／蔡壁如將入台中市政府任職 柯文哲、高虹安這麼說

民眾黨籍前立委蔡壁如證實，15日將入主中市府擔任有給職顧問，台中市長盧秀燕今天受訪時也表示是自己主動邀請。民眾黨主席柯文哲今天在新竹市普天宮受訪簡短表示，「蔡壁如留在台中發展也是一個方法」，同黨的新竹市長高虹安也給予祝福，認同民眾黨同事深耕地方、跟市府合作都會有加分效果。

蔡壁如在台中立委選戰期間獲得「藍白合」相助，雖然沒能打敗強敵民進黨的現任立委蔡其昌，但蔡壁如已經允諾會「留在台中」，並獲盧秀燕延攬入台中市政府工作，擔任12職等有給職市政顧問，預計15日上任。

針對蔡壁如將進入台中市政府工作，柯文哲說，「她要留在台中發展，我想也是一個方法」。高虹安也表示，每個民眾黨同事來深耕地方跟市府合作都會有加分效果，自己會以好事來看待，她認為不需要特別去賦予未來走向，給壁如姐祝福。

高虹安今天也被問到2026年選戰規畫，要如何突破藍綠？高虹安表示，自己現在就是非常認真把新竹市政做好，照顧市民就是她最大目標，目前沒有思考2026年狀況包含競合關係。最大利益是新竹市民的利益，一切以市民為先。