派黃國昌、黃珊珊選雙北？ 柯文哲：要去問當事人

民眾黨主席柯文哲返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發放1元發財金，新竹市長高虹安也陪同。被媒體問到2026選戰相關話題，柯文哲四兩撥千斤，他表示，現在2024年年初，離2026年年尾還很久。他被問到立委黃國昌、黃珊珊今天年初一行程滿檔，是否備戰雙北市長？柯文哲說，「要問當事人啊，怎麼會問我？」一語帶過。

柯文哲今天上午到普天宮參香發送發財金，同黨籍的高虹安、新竹市副市長邱臣遠都陪同，現場約吸引300人排隊大排長龍領取，還有「小草」支持者來向柯文哲拜年。

柯文哲被問到選戰相關話題，如身旁的高虹安如何拚2026年連任，因為2022年是棄保效應發生而當選？柯文哲笑說，現在2024年初離2025年尾還很久；至於立委黃國昌說，民眾黨除了戰六都，還可以選新竹縣市與嘉義市，對此，柯文哲也表示，「每個人都可以表達意見」，後續再討論怎麼走。

另外，被問到是否會派黃國昌、黃珊珊選雙北市長，這兩人今天年初一行程滿檔。柯文哲聽了回應，「滿檔阿，這要問當事人啊，怎麼會問我？」