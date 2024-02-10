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派黃國昌、黃珊珊選雙北？ 柯文哲：要去問當事人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席柯文哲返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發放1元發財金，新竹市長高虹安也陪同。被媒體問到2026選戰相關話題，柯文哲四兩撥千斤，他表示，現在2024年年初，離2026年年尾還很久。他被問到立委黃國昌、黃珊珊今天年初一行程滿檔，是否備戰雙北市長？柯文哲說，「要問當事人啊，怎麼會問我？」一語帶過。

柯文哲今天上午到普天宮參香發送發財金，同黨籍的高虹安、新竹市副市長邱臣遠都陪同，現場約吸引300人排隊大排長龍領取，還有「小草」支持者來向柯文哲拜年。

柯文哲被問到選戰相關話題，如身旁的高虹安如何拚2026年連任，因為2022年是棄保效應發生而當選？柯文哲笑說，現在2024年初離2025年尾還很久；至於立委黃國昌說，民眾黨除了戰六都，還可以選新竹縣市與嘉義市，對此，柯文哲也表示，「每個人都可以表達意見」，後續再討論怎麼走。

另外，被問到是否會派黃國昌、黃珊珊選雙北市長，這兩人今天年初一行程滿檔。柯文哲聽了回應，「滿檔阿，這要問當事人啊，怎麼會問我？」

針對今年過年期間，柯文哲發出公開行程分別是初一在新竹市、初三到新北市，是否意味著這兩地是2026年重點部署之處？柯文哲笑說，「每個地方都是重點部署的地方好不好」。

民眾黨主席柯文哲返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，吸引不少民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，吸引不少民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（右三）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（右三）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（右二）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香、發發財金，新竹市長高虹安陪同。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香，和民眾握手。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）返鄉過年，今天大年初一到新竹市普天宮參香，和民眾握手。記者張裕珍／攝影

柯文哲

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