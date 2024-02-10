影／賴清德初一回萬里發福袋 鄉親嗨爆喊「我愛你」爭相合照

總統當選人賴清德今一早赴老家新北萬里的昭靈宮參拜並發福袋，不少民眾早早就排隊等候，不少熱情粉絲情緒激動大喊「我愛你」，以及要求合照，也有夫婦抱著孫到場合影。賴清德表示，今除參拜外台灣祈福，也要感謝大家支持，讓他高票當選總統，因此心存感激來跟大家說謝謝。

今年是大年初一，賴清德一早就赴萬里昭靈宮參拜，不少民眾一早就在場排隊等候，盼能見上賴清德一面，並領取新春福袋；也不少民眾領完後繼續圍觀，爭相拍照，整場超過600人次，讓萬里大街上一早就熱鬧滾滾。

賴清德表示，今天很開心來到萬里昭靈宮參拜靈官大帝，希望保佑台灣國泰民安、風調雨順，新的一年每一個善男信女新年恭喜，家庭幸福美滿，龍年行大運；今天除了來拜年之外，也靈官大帝求保庇，同時更要謝謝萬里民眾支持他有機會高票當選總統，因此他心存感激，要跟大家謝謝。

廟方表示，賴清德是萬里出來的總統，每年都會到昭靈宮參拜，他對大家也很重視，今天一早就來到這參拜，為大家發福袋。不少民眾在領取過程中情緒興奮，有的搶著要合照，還有大喊「我愛你」，也有夫婦抱著孫子說「這你造勢那天晚上生的」；另外，也有賴在萬里的同學揪團來領福袋，氣氛熱鬧。