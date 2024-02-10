馬英九親自發春聯紅包袋 今天初一6場次都在台北市

前總統馬英九春節期間按往例走春祈福時，發送他揮毫的龍年春聯，還有紅包袋。今天初一、明天初二、下周二初四、18日初九都有機會。

馬英九今年的手寫春聯為「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，馬英九日前在臉書表示，他會在走春拜廟祈福時，親自發送手寫春聯和紅包袋給大家，「祝大家龍年行大運，富貴龍總來」。

今天初一，馬英九發送春聯和紅包袋總計有6場次，都在台北市。上午場次依序是：今天上午9時15分在景美集應廟（台北市文山區景美街37號）、上午10時10分在台北行天宮（中山區民權東路二段109號）、上午11時40分在艋舺龍山寺（萬華區廣州街211號）。

今天下午場次依序為：下午2時10分在松山奉天宮（信義區福德街221巷12號）、下午3時10分在松山慈惠堂（信義區福德街251巷33號）、下午4時10分在松山慈祐宮（松山區八德路四段761號）。