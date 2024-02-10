備戰2026 綠將重啟縣市長初選

總統大選結束，民進黨備戰二○二六地方選舉也將正式啟動，各派系有志縣市長大位的明日之星躍躍欲試。民進黨主席賴清德在去年一月上任時，曾公開向基層保證，絕對不會「沒收初選」，賴清德就任總統後，競爭激烈的縣市長初選即將全面重啟，以實力定勝負。

民進黨在二○二二地方選舉嚴重挫敗，蔡英文在開票當晚就請辭黨主席，隨後賴清德一人登記主席補選。賴清德在補選投票之前特別巡迴全國舉行「向黨員報告」座談會，其中基層多指「沒收初選」是黨全面潰敗的原因，賴清德當場保證，當主席絕不會沒收初選，還預告接下來的立委選舉一定有初選，沒有「現任者優先」這回事。

在「賴式風格」領導下，各派系對縣市長選舉就算心有所屬，也必須經過公平初選這一關，民進黨黨內人士預估，依照慣例，縣市長初選大約會於明年三月開打，布局的時間已不算多。

目前民進黨執政縣市僅「四加一」，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，執政版圖退守「北港溪」以南，黨內評估，台中市依然是勝敗指標，尤其國民黨籍的台中市長盧秀燕面臨交棒，將是民進黨反攻中台灣的機會。

二○二二地方選舉，民進黨在當時黨主席蔡英文拍板下，全國除屏東縣都採「徵召制」，許多被徵召的縣市長候選人沒意願，但有意願的人卻不能選，引發一連串風波。

尤其新北市，在最後關頭徵召交通部前部長林佳龍，但林佳龍原本一直爭取參選台北市長，使得林佳龍空降參選新北市長也難有起色，大輸國民黨侯友宜多達四十五萬票。

另外，當時台中市徵召時任立法院副院長蔡其昌，但基層實力雄厚的立委何欣純也有意參選，黨中央卻沒辦理初選，也讓當事人頗有微詞。

民進黨人士說，初選雖然會激烈競爭，但也有助於重新團結。初選是有憑有據的比賽，可以讓贏的人心安理得，也讓輸的人心服口服，民進黨在二○一八年和二○二二年兩次地方選舉，都沒有全面初選，引發許多後遺症，雖由主席徵召也有基本的民調依據，但容易因少數人的意見忽略大局。