促檢討國民黨大選失利 連勝文：年輕化的重點是心態

國民黨雖然在國會奪回最大黨，但未能在總統選舉中取得勝利，國民黨副主席連勝文昨表示，應該提出檢討，認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數自己都沒聽過，很難想像比他更年輕的人，會有共鳴。

連勝文昨在臉書上表示，國民黨能夠從二○二○年國會只有三分之一的慘狀，在今年選舉一躍成為國會最大黨，代表國民黨一定有做對事情，但總統大選失利，甚至得票比立委還低，代表整個競選團隊也有非常多的失誤。

連勝文表示，做不好的地方一定要深入探討原因為何，幾周前已向國民黨主席朱立倫建議，應在立法院正、副院長選舉後啟動檢討會議，朱立倫也對此有正面回應。

連勝文提出兩點建議，首先要讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，才不用顧忌身分，得以暢所欲言。此外，在選舉過程當中，國民黨雙頭，甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成許多溝通困難，因此檢討的對象不只有國民黨組織本身，也涵蓋所有競選及輔選的單位。

針對年輕化議題，他表示，年輕化絕對是好事，但年輕不只是年齡，最重要的是心態，並以民眾黨主席柯文哲為例，指柯已是六十幾歲的人，且民眾黨立委平均年齡還是國會中最年長，但居然還有二成六的民眾認為民眾黨可以代表年輕人，可見不僅個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵。

他舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數連他自己都沒聽過，或是因年代久遠，已經忘了怎麼唱，很難想像比他更年輕的人會有多少共鳴？

連勝文甚至懷疑，到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢？並問，為什麼國民黨的造勢卻總是給人老派的感覺？