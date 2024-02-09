除夕夜現身拜年！韓國瑜年夜飯菜色曝光 粉絲「聞香」讚：院長新年快樂

除夕夜晚正是一家團圓的好時刻，立法院長韓國瑜今（9）日在臉書曬出一桌豐盛的年夜飯，趁著佳節與大家拜年。許多粉絲也「聞香而來」，紛紛留言祝福「院長新年快樂」，更有人逗趣地開起玩笑提問「院長，春聯哪裡可以拿？」

「今夕定何夕，今夕歲還除」，韓國瑜於今日晚間曬出自家年夜飯菜色，從圖片可見，滿桌的菜餚皆是過年不可少的好味道，不僅菜色豐盛，韓國瑜更穿上喜氣的深紅色上衣，面對鏡頭展露笑容與大家拜年。他也在貼文寫道，「辭舊迎新的除夕夜，也是圍爐歡聚的團圓日；讓我們用美饌佳餚作別舊歲的煩憂、用歡聲笑語迎接新年的美好」。

韓國瑜也在文中向除夕佳節仍在外打拚的民眾們喊話，「同時，也要向各界所有因為工作關係、肩負任務無法回家團聚的好朋友們獻上最誠摯的祝賀與謝意」，感謝他們的辛苦付出，正因這群人不分時日堅守崗位，才能讓大家順利、平安地過好年。

應景龍年，韓國瑜也在貼文最後送上龍年吉祥話，「龍攜好運來，大家新春快樂、吉祥如意、富足安康！」

貼文曝光後，立刻掀起大批網友朝聖，許多人紛紛獻上祝福「院長新年快樂，好運龍總來」、「祝福韓院長龍耀吉慶」、「好棒的圍爐餐，祝福韓院長及院長夫人佳芬姐天天龍平安，天天龍健康」。因小年夜才有議員爆出「韓國瑜春聯不翼而飛」的事件，網友也拿此事開玩笑稱「院長，春聯哪裡可以拿？」，互動充滿趣味。