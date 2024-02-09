影／每年必回金山承天宮拜拜 賴清德親曝原因
副總統賴清德今天早上先後到金山承天宮及野柳仁和宮參拜發福袋，賴清德在金山承天宮受訪時表示，從他小時候開始，每一年都會來這邊參拜，從祖父、爸爸到他這一輩。被問到今天沒有穿紅色衣服，賴清德笑說，因為北海岸比較冷。今天他身邊隨扈人數較少，賴清德表示，他尊重國安局安排。
賴清德今天參香行程都沒有致詞，都是拜拜結束後就發送福袋。賴清德在承天宮時，有民眾拿報紙、帽子要賴清德簽名，發完福袋後，賴清德與廟方晤談約半小時後，前往仁和宮。
賴清德在仁和宮時，許多民眾都提早來排隊等領福袋，有一對夫妻領福袋時對賴清德說，兒子有買選舉小物的外套，還有賴清德以前的鄰居帶著全家來領福袋，賴清德認出對方後笑說「小時候有去你家玩」，另有民眾跟賴清德喊話要做台62線快速道路延伸萬里。
今天陪同賴清德來參拜的新北市議員張錦豪說，賴清德從以前開始，每年除夕一定回來拜拜，不論什麼職位，還是把長輩的信仰繼續傳承，已經是固定行程，所以地方鄉親都會問賴清德的時間，賴是很惜情、很溫暖的人，在地方傳為佳話。
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