影／每年必回金山承天宮拜拜 賴清德親曝原因

副總統賴清德今天早上先後到金山承天宮及野柳仁和宮參拜發福袋，賴清德在金山承天宮受訪時表示，從他小時候開始，每一年都會來這邊參拜，從祖父、爸爸到他這一輩。被問到今天沒有穿紅色衣服，賴清德笑說，因為北海岸比較冷。今天他身邊隨扈人數較少，賴清德表示，他尊重國安局安排。

賴清德今天參香行程都沒有致詞，都是拜拜結束後就發送福袋。賴清德在承天宮時，有民眾拿報紙、帽子要賴清德簽名，發完福袋後，賴清德與廟方晤談約半小時後，前往仁和宮。

賴清德在仁和宮時，許多民眾都提早來排隊等領福袋，有一對夫妻領福袋時對賴清德說，兒子有買選舉小物的外套，還有賴清德以前的鄰居帶著全家來領福袋，賴清德認出對方後笑說「小時候有去你家玩」，另有民眾跟賴清德喊話要做台62線快速道路延伸萬里。