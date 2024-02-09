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任內最後除夕談話 蔡總統：台灣持續走向世界

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統今晚發表農曆新年談話。圖／總統府提供
蔡英文總統今晚發表農曆新年談話。圖／總統府提供

蔡英文總統昨晚發表任內最後一次農曆新年談話，她表示，感謝所有國人同胞，過去八年的共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；她也說，今年初順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值。

蔡總統說，這是她擔任中華民國總統八年，最後一次農曆新年談話。「感謝所有國人同胞，過去八年的共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰；面對快速變動的國際情勢，我們也團結打拚，站穩腳步，讓台灣走向世界。在今年初，我們也順利完成了一場國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值」。

蔡總統表示，海內外的華人朋友，也將台灣堅持的民主價值，擴散到世界各地，共同促進全球的民主發展。在迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始。「我相信，只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家。新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。我也要藉著這個機會，特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持」。

隨後蔡總統以英語表示，感謝世界上的國際友人持續支持台灣，未來台灣會繼續和民主夥伴並肩合作，維持和平穩定。最後，祝福大家龍年行大運，「萬物興龍」，各行各業蓬勃發展，新年平安。她也以台語、客語及馬祖閩東語向大家拜年。

大選 疫情

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